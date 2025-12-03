“Te quería contar que me gradué”: Revelan desgarradoras conversaciones de Mauricio Israel con sus hijos - Chilevisión

Mientras Sara no obtuvo respuesta de Mauricio Israel, Alexander no fue contactado por su padre: "No existo. Yo no existo para Mauricio Israel, solamente existe Sara".

Este miércoles, Pablo Candia reveló conversaciones inéditas de Sara Israel con su padre, Mauricio Israel y reveló que el comunicador no se ha acercado ni a ella ni a Alexander (su hermano), desde las entrevistas de ambos en Primer Plano.

Por otro lado, Alexander entregó un desgarrador testimonio donde señaló que él “no existe” para Mauricio Israel, siendo su hermana la única persona de la que su padre habla.

“Te quería contar que me gradué”

En su podcast “Quién es Uno”, Pablo explicó: “Hablé con la Sarita hoy día y Mauricio no le ha escrito desde que pasó el episodio de Primer Plano”.

“Yo estaba esperando que ella cumpliera 18 años para no tener intermediarios en mi relación con ella”, recordó Cecilia Gutiérrez respecto de las declaraciones de Israel en televisión tras la entrevista de Sara, quien cumplió 18 años en septiembre.

En esa misma línea, Candia añadió: “Ella me comparte el pantallazo de la conversación en WhatsApp con Mauricio y el 5 de noviembre ella le hace una llamada, una llamada sin respuesta a las 20:30 de la noche. Unos minutos después le dice: 'Hola papá ¿Cómo estás? Te quería contar que me gradué’. El 4 de noviembre no hay respuesta”.

“El 6 de noviembre nuevamente otra llamada: 'Gracias papá', le dice ella. No hay respuesta. El 7 de noviembre le dice: 'No puedo creerlo. Te vas a Europa y no eres capaz de responderme un mensaje. Te conté que me gradué'", señala el periodista respecto a las conversaciones entre ambos.

Luego, Candia agrega que Sara dijo: “Ni un solo mensaje, ningún visto, nada. Me parece horrible de ti como papá”.

“Qué paciencia tiene Sarita”, expuso Cecilia Gutiérrez y luego, Pablo Candia reveló: “Lo mismo pasa con Alexander. También le pregunté hoy día ¿Te escribió Mauricio? ¿Te mandó un WhatsApp? ¿Te llamó?". Él respondió: "No. Nada, absolutamente nada. No existo. Yo no existo para Mauricio Israel, solamente existe Sara, yo no existo”.

Finalmente, Candia recordó el último móvil de Mauricio Israel en Plan Perfecto donde preguntó cuántos puntos de rating había generado su aparición y cuestionó: “¿Te das cuenta la cabeza que tiene Mauricio Israel?”.

Revisa la publicación de Instagram: