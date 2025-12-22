 Hija de Iván Zamorano y María Alberó sorprende con su nueva pareja: Es un influencer español - Chilevisión
Minuto a minuto
Muere persona tras ser atropellada por varios vehículos: Gran congestión en Ruta 68 Operación Apocalipsis: Destapan presunta explotación sexual de gendarmes a parejas de reos Se quedó dormido al volante: Impacto por video que grabó fatal accidente en la Ruta 5 Norte Denuncian intercambio de dos guaguas fallecidas en Hospital de Los Ángeles: Se enteraron en el funeral Trama Bielorrusa: Diego Simpertigue fue destituido de la Corte Suprema tras acusación constitucional
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/12/2025 18:56

Hija de Iván Zamorano y María Alberó presentó a nueva pareja: Es un conocido influencer español

Mía Zamorano compartió las primeras imágenes de un viaje por Marruecos que realizó en compañía de su nueva pareja. El joven es un influencer español que se dedica a crear contenido.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Mía Zamorano, hija de Iván Zamorano y María Alberó, sorprendió al presentar a su pareja con una romántica publicación en redes sociales. 

La joven compartió en su cuenta de Instagram parte de un viaje que realizó a Marruecos y confirmó que se encuentra en una relación con infuencer español.

Según mostró, compartieron un un recorrido por el desierto con románticos atardeceres disfrutando de la gastronomía y la cultura típica. 

Aunque la hija de la modelo argentina y el exdelantero de La Roja no dio detalles de la relación, el joven conocido como @duartedvrt en redes sociales se pronunció  escribiéndole un “i love you (te amo)” en su publicación. 

El nuevo romance de Mía Zamorano

La nueva pareja de Mía Zamorano se identifica como Duarte y es un conocido influencer y creador de contenido español

Actualmente trabaja vinculado a agencias de marketing y moda, trabajando como director creativo según su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 12 mil seguidores. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ley Jacinta: El nuevo requisito que debes cumplir para obtener o renovar la licencia de conducir

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Captan el descuido clave que hizo caer a peligrosa “pistolera de Conchalí”: Un detalle la delató

Los tatuajes en manos y antebrazo fueron claves para identificar a la mujer que cuenta con antecedentes por delitos como hurto simple, amenazas, robo en lugar habitado y porte de arma cortante, entre otros.

22/12/2025

Ley Jacinta: El nuevo requisito que debes cumplir para obtener o renovar la licencia de conducir

La iniciativa busca aumentar exigencias en materia de salud a quienes soliciten por primera vez o renueven su licencia de conducir. Quienes protagonicen accidentes y no hayan realizado este paso arriesgan perder el documento.

22/12/2025

Hija de Iván Zamorano y María Alberó presentó a nueva pareja: Es un conocido influencer español

Mía Zamorano compartió las primeras imágenes de un viaje por Marruecos que realizó en compañía de su nueva pareja. El joven es un influencer español que se dedica a crear contenido.

22/12/2025

“¿Puedo conseguirme un abogado?”: El momento exacto en que sorprenden al “ingeniero de las armas”

Una cámara capto el momento en que un ingeniero fue detenido por confeccionar armas importando materiales y piezas a través de la plataforma Amazon.

22/12/2025