Hija de Iván Zamorano y María Alberó sorprende con su nueva pareja: Es un influencer español - Chilevisión

Mía Zamorano compartió las primeras imágenes de un viaje por Marruecos que realizó en compañía de su nueva pareja. El joven es un influencer español que se dedica a crear contenido.

Mía Zamorano, hija de Iván Zamorano y María Alberó, sorprendió al presentar a su pareja con una romántica publicación en redes sociales.

La joven compartió en su cuenta de Instagram parte de un viaje que realizó a Marruecos y confirmó que se encuentra en una relación con infuencer español.

Según mostró, compartieron un un recorrido por el desierto con románticos atardeceres disfrutando de la gastronomía y la cultura típica.

Aunque la hija de la modelo argentina y el exdelantero de La Roja no dio detalles de la relación, el joven conocido como @duartedvrt en redes sociales se pronunció escribiéndole un “i love you (te amo)” en su publicación.

El nuevo romance de Mía Zamorano

La nueva pareja de Mía Zamorano se identifica como Duarte y es un conocido influencer y creador de contenido español.

Actualmente trabaja vinculado a agencias de marketing y moda, trabajando como director creativo según su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 12 mil seguidores.