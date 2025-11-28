Iván Jr. juega en club español y sueña con ser profesional: La emoción de Zamorano por el cumpleaños 18 de su hijo - Chilevisión

A través de su cuenta de Instagram, el excapitán de la Selección Chilena compartió tres historias dedicadas a su hijo en el día que cumple la mayoría de edad.

Iván Zamorano ya lleva varios meses radicado en Madrid, España, junto a su familia, donde su hija Mia estudia en una de las universidades más importante de aquel país y su hijo Iván sueña con seguir los pasos de su padre y convertirse en jugador profesional.

De hecho, este viernes 28 de noviembre Iván junior está celebrando la mayoría de edad y así lo demostraron a través de redes sociales sus cercanos.

Zamorano celebra los 18 años de su hijo Iván

A través de su cuenta de Instagram, el excapitán de la Selección Chilena publicó tres historias dedicadas a su hijo.

La primera la compartió de la cuenta de su esposa, María Alberó. En la segunda escribió "feliz cumple hijo querido" y en la tercera "te amo con toda mi alma. Feliz cumple".

Cabe señalar que el más chico de la familia Zamorano-Alberó juega en el Rayo Alcobendas, club creado en 2011 y que pretende convertirse en una cantera referente en Madrid y Europa.