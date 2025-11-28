 Iván Jr. juega en club español y sueña con ser profesional: La emoción de Zamorano por el cumpleaños 18 de su hijo - Chilevisión
28/11/2025 17:47

Iván Jr. juega en club español y sueña con ser profesional: La emoción de Zamorano por el cumpleaños 18 de su hijo

A través de su cuenta de Instagram, el excapitán de la Selección Chilena compartió tres historias dedicadas a su hijo en el día que cumple la mayoría de edad.

Iván Zamorano ya lleva varios meses radicado en Madrid, España, junto a su familia, donde su hija Mia estudia en una de las universidades más importante de aquel país y su hijo Iván sueña con seguir los pasos de su padre y convertirse en jugador profesional. 

De hecho, este viernes 28 de noviembre Iván junior está celebrando la mayoría de edad y así lo demostraron a través de redes sociales sus cercanos. 

Zamorano celebra los 18 años de su hijo Iván

La primera la compartió de la cuenta de su esposa, María Alberó. En la segunda escribió "feliz cumple hijo querido" y en la tercera "te amo con toda mi alma. Feliz cumple". 

Cabe señalar que el más chico de la familia Zamorano-Alberó juega en el Rayo Alcobendas, club creado en 2011 y que pretende convertirse en una cantera referente en Madrid y Europa. 

