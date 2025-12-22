Francesa se volvió viral al explicar por qué Chile es mejor que Francia: “No hay mejor lugar en el mundo” - Chilevisión

La joven compartió un video en el que dedicó palabras de elogio para el clima, la palta, los supermercados y la calidez de los chilenos en comparación con lo que ofrece su país natal.

Una joven francesa se hizo viral en TikTok sincerar al realizar un listado enumerando las cualidades que hacen que Chile sea mejor que Francia.

A través de la red social la creadora de contenido compartió un video con “ocho razones por las que Chile le gana a Francia, según una francesa”.

Como primera cosa destacó lo fácil que es encontrar alternativas para ser vegano gracias a que los supermercados ofrecen una gran variedad de productos.

“Puede ser que me equivoque, pero siento que es más fácil ser vegano en Chile que en Francia. En Francia es casi imposible encontrar opciones veganas o tienes que ir a supermercados que cuestan un montón de dinero”, alabó.

En segundo lugar destacó el carrete chileno y aseguró que “no hay mejor lugar en el mundo para carretear que Chile. En París tienes que ir siempre súper arreglada si eres mujer, siempre con tacones, te pueden rechazar por no corresponder físicamente a criterios de belleza”.

En sentido, en contraste con Santiago, explicó que “el carrete es una cosa impresionante. Yo amo carretear en Santiago, la paso demasiado bien”.

Luego fue el turno de la palta, que “en Chile es de otro nivel, no se puede comparar con ninguna otra palta del mundo”.

Francesa destacó lo mejor de Chile

Las vista no se quedaron atrás y en su listado también alabó que “París es hermoso, no hay nada que decir”, estar en Santiago ”y poder ver la cordillera nevada, es la cosa más hermosa que he visto en mi vida”.

La francesa también puso enfásis en la gente, pues “siento que los chilenos son súper amables, una se siente súper integrada”.

Su listado continuó con las creaciones chilenas ya que “cada vez que uso una marca chilena en París, la gente me pregunta de dónde viene”.

Otro punto a destacar fue el clima local, en especial en días fríos. “El clima en Santiago es ideal. Yo sé que en Chile existe el invierno, pero les juro que nada que ver con el clima terrible de París”, lanzó.

Finalmente, se rindió ante la jerga que se usa en el país. “Es impresionante, demasiado chistoso y me encanta”.