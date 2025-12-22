 Sismo sacudió a la zona norte del país: Esta fue la magnitud - Chilevisión
Minuto a minuto
“Fiestas y mucha droga”: Habla vecina de mujer que murió tras caer desde piso 14 y donde se investiga VIF Corte de Apelaciones confirma condena contra biólogo chileno por violación a científica francesa ¿Qué pasó con Luz Espinoza? Todo lo que se sabe de la mujer desaparecida en Malloa Muere persona tras ser atropellada por varios vehículos: Gran congestión en Ruta 68 Operación Apocalipsis: Destapan presunta explotación sexual de gendarmes a parejas de reos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/12/2025 19:27

Sismo sacudió a la zona norte del país: Esta fue la magnitud

De acuerdo a información entregada por el Centro Sismológico Nacional, el temblor se percibió en la región de Tarapacá, a 25,44 km. al sur de la de Mina Collahuasi.

Publicado por CHV Noticias

Un temblor afectó a la zona norte de Chile la tarde de este lunes.

De acuerdo a información preliminar, el sismo se percibió en la región de Tarapacá.

Según información entregada por el Centro Sismológico de Chile, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,7.

En tanto que el epicentro se registró a 25,44 km. al sur de la de Mina Collahuasi.

El temblor se produjo a las 19:04 de la tarde de esta jornada a una profundidad de 149,3.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ley Jacinta: El nuevo requisito que debes cumplir para obtener o renovar la licencia de conducir

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Captan el descuido clave que hizo caer a peligrosa “pistolera de Conchalí”: Un detalle la delató

Los tatuajes en manos y antebrazo fueron claves para identificar a la mujer que cuenta con antecedentes por delitos como hurto simple, amenazas, robo en lugar habitado y porte de arma cortante, entre otros.

22/12/2025

Ley Jacinta: El nuevo requisito que debes cumplir para obtener o renovar la licencia de conducir

La iniciativa busca aumentar exigencias en materia de salud a quienes soliciten por primera vez o renueven su licencia de conducir. Quienes protagonicen accidentes y no hayan realizado este paso arriesgan perder el documento.

22/12/2025

Hija de Iván Zamorano y María Alberó presentó a nueva pareja: Es un conocido influencer español

Mía Zamorano compartió las primeras imágenes de un viaje por Marruecos que realizó en compañía de su nueva pareja. El joven es un influencer español que se dedica a crear contenido.

22/12/2025

“¿Puedo conseguirme un abogado?”: El momento exacto en que sorprenden al “ingeniero de las armas”

Una cámara capto el momento en que un ingeniero fue detenido por confeccionar armas importando materiales y piezas a través de la plataforma Amazon.

22/12/2025