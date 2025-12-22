Sismo sacudió a la zona norte del país: Esta fue la magnitud - Chilevisión

De acuerdo a información entregada por el Centro Sismológico Nacional, el temblor se percibió en la región de Tarapacá, a 25,44 km. al sur de la de Mina Collahuasi.

Un temblor afectó a la zona norte de Chile la tarde de este lunes.

De acuerdo a información preliminar, el sismo se percibió en la región de Tarapacá.

Según información entregada por el Centro Sismológico de Chile, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,7.

En tanto que el epicentro se registró a 25,44 km. al sur de la de Mina Collahuasi.

El temblor se produjo a las 19:04 de la tarde de esta jornada a una profundidad de 149,3.