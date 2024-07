“Me pareció cualquier vaina”: Chama reveló que Bad Bunny le pidió el número y lo rechazó - Chilevisión

La anécdota intrigó a sus compañeros en el sótano, porque aparentemente la modelo jamás imaginó que el cantante se convertiría en todo un ícono del género.

La Chama sorprendió a los jugadores en el sótano de Gran Hermano Chile, luego de contar una inusual anécdota que incluso le causó algo de gracia.

Y es que hace algunos años la modelo venezolana Alexandra Méndez, compartió con el exitoso cantante del género urbano Bad Bunny.

Pero eso no fue todo, ya que el artista dio el paso para hablar un poco más con ella, aunque no tuvo mucha suerte.

"Me pareció cualquier vaina"

"¿Sabes qué? Cuando Bad Bunny no era tan famoso fue a Perú a cantar, a hacer un concierto y me contrataron para animarlo", comenzó contando en el encierro.

El momento, que ocurrió hace ya varios años, causó intriga entre sus compañeros: "Animé el concierto y lo presenté, pero yo no sabía ni una canción de Bad Bunny, ni una", sumó.

"Yo viajé con todo ese combo, él y como quince personas más... Todos puertorriqueños o de República Dominicana, no sé de dónde eran... Y yo la única mujer", continuó.

Fue en ese contexto que el cantante quiso acercarse a ella: "Y Bad Bunny me pidió el número... y yo no se lo dí. Me pareció cualquier vaina, como no lo conocía. Y ahora me encanta", cerró.

