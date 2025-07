“¡No estoy tranquilo!”: Juan Pablo Sáez tuvo día de furia tras ser detenido por segunda vez - Chilevisión

"Soy un ciudadano que está viviendo una situación tremendamente compleja porque ser hombre es igual a ser culpable en Chile, en temas de violencia intrafamiliar", aseguró el actor.

Juan Pablo Sáez rompió el silencio este domingo en Primer Plano, tras haber sido detenido por haber incumplido la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, su expareja y madre de su hija, Camille Caignard.

El actor tuvo un día de furia tras haber lanzado graves acusaciones en contra de Caignard y arremetió contra la periodista de Primer Plano Conty Ganem, luego de que le mencionara que él ya había sido detenido en dos ocasiones.

El día de furia de Juan Pablo Sáez

"Si mi hija me pide un Escaldasono, donde tenga que llevarlo, a cualquier lugar del mundo, lo voy a hacer", señaló el actor, quien aseguró que su expareja no se encontraba en el lugar cuando él llegó al establecimiento donde estudia su hija en Vitacura.

En esa misma línea, aseguró: "Soy un ciudadano que está viviendo una situación tremendamente compleja porque ser hombre es igual a ser culpable en Chile, en temas de violencia intrafamiliar (VIF). Cualquiera puede meter una demanda sin ni una sola prueba real".

Sin embargo, Sáez acusó a Caignard de "abandono de hogar" y aseguró: "Te juro por mi vida que no le he pegado, jamás en la vida. Soy inocente y que estoy siendo perseguido porque me pidieron que no hablara, pero necesito que se sepa la verdad".

El actor acusó a su expareja de una serie de actos que van contra la ley y también la acusó de abandono de hogar: "En Chile son falsas realidades, muchas veces estas denuncias VIF", señaló.

Al respecto, Conty Ganem respondió: "Para ti todo esto es una falsa realidad, pero ya te han tomado detenido dos veces", lo que causó la furia de Sáez, quien señaló: "No voy a seguir caminando porque no has entendido (...) lo que les gusta es carroñear y que nos vayamos al carajo, en el fondo que yo no tenga nunca más pega".

"No estamos conversando tranquilamente, yo vengo de 22, 24 horas de encierro ¡No estoy tranquilo! ¿Tomé desayuno? No, ¿Agua? ¡12 horas acá y 12 horas en la comisaría!", concluyó Juan Pablo Sáez, quien salió rápidamente del lugar.

Revive el episodio: