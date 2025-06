“Soy defensor de los derechos de las mujeres”: Juan Pablo Sáez tras ser formalizado por VIF - Chilevisión

El actor quedó con las cautelares de prohibición de acercarse y de comunicarse con la denunciante.

Este sábado fue formalizado el actor Juan Pablo Sáez por violencia intrafamiliar hacia su ex esposa, quedando con las medidas cautelares de prohibición de acercarse y de comunicarse con la denunciante

Al salir del 4to Juzgado de Garantía, Sáez señaló que "igual que cualquier ser humano, a veces uno tiene circunstancias controversiales".

Los hechos se remontan a este viernes, cuando el actor llegó hacia la 37 Comisaría Vitacura indicando que minutos antes había sido agredido por su expareja con un dispositivo de gas pimienta.

Tras esto, la excónyuge del actor también denunció haber sido agredida, mostrando al personal policial un certificado con constatación de lesiones con resultados de leves.

Juan Pablo Sáez: "Jamás le he pegado a una mujer"

Al respecto, Sáez sostuvo que "yo fui a Carabineros, a constatar mis lesiones... El sistema, entiendo que proteja mucho a las mujeres y yo soy uno de los más interesados en que así sea (...) Pero no todos los hombres somos malos, algunos hombres podemos separarnos de buena forma y respetando.

El imputado negó los hechos y aseguró que "yo jamás le he pegado a una mujer ni le pegaría a una mujer jamás, aunque una mujer me esté agrediendo a mí, que es lo que me pasó".

"Soy un defensor de los derechos de las mujeres, en mi vida de colegialsí recibí combos y traté de devolverlos, pero con una mujer jamás", aseguró.

Finalmente, acusó que "hay mujeres aprovechándose del sistema, están engañando al sistema con interés material y económico".