Pablo Herrera estalló contra panelista que lo llamó “señora”: “Conmigo no...” - Chilevisión

El cantautor expresó su malestar por el apodo que le puso un panelista en su programa de conversación y desató su enojo con duros epítetos.

Pablo Herrera volvió a hacer noticia al enfrascarse en un tenso intercambio con un panelista durante el último capítulo de Sin Filtros.

El cantautor se vio envuelto en un cruce con el abogado Andrés Sepúlveda, en medio de una discusión en la que salieron a colación opiniones sobre el estallido social.

En concreto, el panelista sostuvo que las manifestaciones de 2019 las "empezó el movimiento secundario, (y el ex pdte. Sebastián Piñera) se cerró, no quiso dialogar".

Luego, añadió que el mandatario "les tiró la fuerza pública, los cabros chicos fueron a pegarle a la gente del Metro y, en vez de tratar de resolverlo con acuerdo, cerraron el Metro".

Su intervención generó la indignación de Pablo Herrera, quien rápidamente lo interrumpió: ¡Pero mira lo que estai' hablando! ¡No, te pasaste!".

El abogado replicó y la cosa subió de tono. En ese momento, Pablo Herrera volvió a interrumpirlo: "Vivís en un mundo paralelo, hue... ¡Hola, Narnia! Me imagino que tú no pudiste subir al Metro, ¿no?".

A eso, Sepúlveda contestó con una frase que desató toda la tensión: "¡Señora, deje de molestar! No estamos en la feria".

"A mí no me digai señora, hue... ¡A mí no me decís señora! Escúchame, conmigo no se hue...", expresó nuevamente el intérprete, lo que motivó la intervención del conductor.