Roles clave y droga “a la carta”: Así operaban “Los Resorteros” de la cárcel de Colina - Chilevisión

PDI siguió de cerca el modus operandi de una banda dedicada al ingreso de sustancias ilícitas hacia el interior de un recinto penal.

Por varios días, la Policía de Investigaciones se dedicó a seguirle la pista a "Los Resorteros", una banda criminal que opera afuera de la cárcel de Colina, en la región Metropolitana.

El actuar de la organización, dedicada a ingresar drogas a recintos penitenciarios con el uso de ondas o resorteras, quedó expuesto en un reciente reportaje de Contigo en la Mañana.

Se trata de un fenómeno que se ha vuelto cada vez más común y que, según datos del Ministerio Público, afecta al 82% de las cárceles de Chile, ya sea mediante pelotas, paquetes, botellas e incluso encomiendas movilizadas por drones.

Así operan "Los Resorteros" de la cárcel de Colina

"Los Peloteros" es una banda criminal que opera con un esquema totalmente organizado y donde cada uno de sus integrantes cumple alguno de cuatro roles identificados por las policías: lanzadores, coordinadores, distribuidores y traficantes.

Los primeros, los lanzadores, son los encargados de retirar la droga desde distintos domicilios, utilizados como centros de acopio, y lanzarlas al interior de los centros penitenciarios.

Todo ese proceso es seguido de cerca y supervisado por los coordinadores, quienes también utilizan teléfonos celulares para grabar la situación y confirmar los lanzamientos.

Estos últimos, además, son encargados de mantener comunicación con los reclusos que poseen dispositivos electrónicos al interior de las cárceles y así verificar los pagos por la movilización de la droga.

De acuerdo a las indagatorias, en su mayoría esta corresponde a marihuana, pero le siguen la pasta base, clonazepam, cocaína y el tusi, las que son comercializadas "a la carta" a los internos.

Volviendo a los roles, finalmente aparecen los distribuidores, que son aquellos encargados de las viviendas cercanas donde se guardan las sustancias ilícitas.

Por ejemplo, en el caso de Colina, una investigación de la Bicrim determinó que la banda de resorteros se instaló en una villa aledaña al recinto penitenciario.

Mira acá más detalles: