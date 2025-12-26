 “Somos familia”: Jean Paul Pineda y Valentina Castro encienden rumores de compromiso y embarazo - Chilevisión
ChileVisión
26/12/2025 12:19

“Somos familia”: Jean Paul Pineda y Valentina Castro encienden rumores de compromiso y embarazo

Todo comenzó cuando la pareja del exfutbolista mostró en su cuenta de Instagram el regalo de Navidad que Pineda le había entregado.

Publicado por CHV Noticias

Jean Paul Pineda y su pareja, Valentina Castro, desataron una serie de rumores tras unas polémicas publicaciones realizadas este jueves por los festejos de Navidad.

En primera instancia, Valentina compartió una fotografía del regalo que le entregó Jean Paul, un anillo con un arreglo que constaba de globos y bombones de chocolate.

¿Jean Paul Pineda y su pareja se casan?

"Qué linda sorpresa. Por más momentos juntos. Te amo", escribió Castro, quien a los minutos borró la publicación; sin embargo, Pineda utilizó su cuenta de Instagram y compartió una fotografía de ambos.

El exfutbolista señaló: "No importa el qué dirán, no importa la opinión. Solo sé lo gran mujer que eres ¡Somos familia! Gracias por enseñarme a aterrizar y por todo lo que viene".

Acompañado de un emoji de anillo, Pineda agregó: "Solo tengo palabras de admiración por ti. Gracias por llegar a mi vida. Feliz Navidad, mi mamita, te amo con todo mi corazón".

Finalmente, el portal Infama compartió una conversación con una fuente que aseguró tener primos en común con Valentina y reveló: "Ella está embarazada".

Revisa las publicaciones en Instagram:

