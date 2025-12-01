 “Yo más, mi chiquitita”: La última foto de Jean Paul Pineda antes ser detenido otra vez por VIF - Chilevisión
01/12/2025 08:31

“Yo más, mi chiquitita”: La última foto de Jean Paul Pineda antes ser detenido otra vez por VIF

El exfutbolista fue arrestado por violación de morada y violencia intrafamiliar de carácter psicológico y este lunes enfrentará su control de detención.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes 1 de diciembre el exfutbolista Jean Paul Pineda enfrentará su audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo tras su arresto el domingo por parte de Carabineros.

Tras una alerta de vecinos, funcionarios de la institución policial aprehendieron al otrora delantero por violación de morada y violencia intrafamiliar de carácter psicológico contra Valentina Castro.

El episodio tuvo lugar en la casa de esta última, donde Pineda, la mujer, su cuñada y concuñado habrían consumido alcohol. Eso hasta las 11:00 horas, cuando pidió que se fueran del inmueble.

Si bien Pineda acató, luego dio una patada a la puerta y volvió a ingresar. La propia víctima afirmó a los uniformados que él no tiene llaves de la residencia y que forzó la entrada. Los policías llegaron tras una discusión que se extendió por cerca de una hora

El deportista tiene vigente una orden de alejamiento establecida en octubre pasado. Por otra parte, Castro declinó constatar lesiones pues aseguró que no sufrió ataques físicos.

Horas antes de la detención, la pareja compartió una fotografía en sus historias de Instagram, donde dejaron ver una presunta reconciliación previo el altercado. "Te amo", escribió ella, a lo que Pineda respondió con un "Yo más, mi chiquitita".

