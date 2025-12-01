 Jean Paul Pineda fue formalizado por violación de morada: Esta es su medida cautelar - Chilevisión
01/12/2025 13:39

Jean Paul Pineda fue formalizado por violación de morada: Esta es su medida cautelar

El exfutbolista protagonizó un nuevo hecho de violencia durante la jornada del domingo y fue formalizado por violación de morada tras ingresar a la fuerza a la vivienda de quien sería su pareja.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El exfutbolista Jean Paul Pineda fue formalizado la mañana de este lunes tras ser detenido por el delito de violación de morada. 

El tribunal decretó las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional mientras dure la investigación, para la que se estableció un plazo de 60 días. 

Incidente en casa de su pareja

Carabineros llegó a la casa de Valentina Castro, pareja de Jean Paul Pineda, luego una alerta de vecinos tras escuchar una fuerte discusión en el domicilio.

Según dio a conocer CHV Noticias, el exdeportista habría pasado la noche en la casa de la mujer y ambos habrían estado consumiendo alcohol. 

Durante la mañana del domingo, la pareja habría tenido una pelea por lo que Castro le pidió a Pineda que se fuera del lugar, lo que acató en primer momento. Sin embargo, tras esto habría ingresado a la fuerza tras saltar la reja del antejardín para luego golpear con una patada la puerta de la vivienda. 

Cabe recordar que Jean Paul Pineda contaba con una orden de alejamiento vigente en contra de su pareja, la que fue establecida en octubre de este año.





