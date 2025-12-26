 CONAF actualiza estado de incendios forestales en el país: Nueve se mantienen activos - Chilevisión
26/12/2025 10:44

CONAF actualiza estado de incendios forestales en el país: Nueve se mantienen activos

Además, la Corporación Nacional Forestal detalló los tres incendios más relevantes que se mantienen en combate.

Este viernes y pasadas las 10:00 de la mañana, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) actualizó el estado de los incendios forestales que afectan a nuestro país durante estos días.

La entidad señaló que son nueve los incendios forestales que se mantienen en combate.

Además, la CONAF detalló los tres incendios más relevantes que se encuentran activos.

Región de O'Higgins

  • Incendio Lamarhue, comuna de Pichidegua.
  • Alerta Roja comunal
  • Superficie preliminar: 160 hectáreas.
  • Recursos en el lugar: 3 técnicos, 6 brigadas, 2 helicópteros y 1 avión cisterna de CONAF

Región del Maule

  • Incendio Cerro Maule, comuna Maule.
  • Alerta Roja comunal.
  • Superficie preliminar: 1.127 hectáreas.

Región de O'Higgins

  • Incendio Central Rapel, comuna de Litueche.
  • Superficie preliminar: 765 hectáreas.
  • Alerta Amarilla comunal.

