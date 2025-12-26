CONAF actualiza estado de incendios forestales en el país: Nueve se mantienen activos - Chilevisión

Además, la Corporación Nacional Forestal detalló los tres incendios más relevantes que se mantienen en combate.
Este viernes y pasadas las 10:00 de la mañana, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) actualizó el estado de los incendios forestales que afectan a nuestro país durante estos días.
La entidad señaló que son nueve los incendios forestales que se mantienen en combate.
Además, la CONAF detalló los tres incendios más relevantes que se encuentran activos.
🔴#BALANCE | Hasta las 10:00 horas, 9 incendios forestales se mantienen en combate en el país.— CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 26, 2025
Les compartimos información de los 3 más relevantes:
▶️ Región de O'Higgins. Incendio Lamarhue, comuna de Pichidegua.
🔴Alerta Roja comunal.
📌Superficie preliminar: 160… pic.twitter.com/CagP1fYZzj