Confirman feriado bancario: Cuándo es y qué hacer si tienes trámites pendientes - Chilevisión

 Confirman feriado bancario: Cuándo es y qué hacer si tienes trámites pendientes
26/12/2025 11:59

Confirman feriado bancario: Cuándo es y qué hacer si tienes trámites pendientes

El tradicional feriado del sector bancario volverá este 2025. Revisa acá cuándo es y qué hacer si tienes trámites pendientes.

Publicado por CHV Noticias

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó el regreso del feriado bancario para este 2025, confirmando que sucursales no abrirán al público el próximo miércoles 31 de diciembre.

De esta forma, el último día hábil bancario del año será el martes 30 de diciembre.

Vuelve el feriado bancario: ¿Por qué se eliminó en 2023?

Recordemos que, durante décadas, el 31 de diciembre había sido un feriado prácticamente exclusivo para el mundo bancario del país.

No obstante, la implementación de la Ley Fintech en 2023 eliminó formalmente este día de descanso, lo que en su momento causó controversia al interior del sector financiero.

La situación recaló en el Congreso y fue discutida por los parlamentarios, lo que trajo resultados hace pocas semanas.

A comienzos de diciembre, un grupo transversal de parlamentarios debatió y apoyó un proyecto —hoy Ley 21.791— que repuso este tradicional feriado legal. 

¿Trámites pendientes? Esta es la recomendación de la CMF

Bajo ese escenario, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) recomienda a las personas realizar trámites presenciales con anticipación, especialmente aquellos que no se pueden realizar de manera remota.

