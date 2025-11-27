 BancoEstado desactiva tarjeta de coordenadas: Este es el paso a paso para activar tu clave BE Pass o BE Face - Chilevisión
Minuto a minuto
“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025 Era estudiante de arquitectura: Lo que se sabe del universitario asesinado en su edificio en Santiago Desastre ambiental en Lago Chungará: Camión boliviano derramó 25.000 litros de aceite en bofedal “Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025 Asesinato en Santiago: Mataron de un disparo a joven en la puerta de su edificio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/11/2025 12:09

BancoEstado desactiva tarjeta de coordenadas: Este es el paso a paso para activar tu clave BE Pass o BE Face

Los usuario de la institución bancaria ahora deben autorizar sus transacciones tanto en la Banca en Línea como en la App mediante el uso de las claves BE Pass o BE Face.

Publicado por Fernanda Valdenegro

BancoEstado se adelantó a la eliminación de las tarjetas de coordenadas y desde este 24 de noviembre los usuarios de la institución, de manera gradual, deberán usar otro método para autorizar sus transacciones. 

La medida se enmarca en la implementación de la Norma de Carácter General N°538 de la Comisión para el Mercado Financiero que elimina el uso de la tarjeta, con el objetivo de disminuir los riesgos de fraudes en las transacciones electrónicas.

Por lo tanto, ahora deberás autorizar tus transacciones en la Banca en Línea con BE Pass y las transacciones de la App mediante BE Pass o BE Face.

Esto se aplica para todos los clientes que hayan recibido el correo electrónico de la institución bancaria avisando del cambio.

¿Cómo activar tu clave BE Pass?

Para activar tu calve BE Pass del BancoEstado debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa a tu App BancoEstado y da click en la opción Seguridad, luego selecciona Configuración de BE Pass
  • Crea tu clave de 6 dígitos
  • Confirma tu número de teléfono, al que te enviaraán un código
  • Ingresa el código que recibiste por SMS.

*Recuerda confirmar que tus datos estén correctos antes de realiazar el cambio o actualizálos antes en opción Seguridad y Actualización de Datos.

¿Cómo activar tu clave BE Face?

Para activar tu calve BE Face del BancoEstado debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa a tu App BancoEstado y selecciona Seguridad
  • Accede a la configuración de BE Face
  • Escanea por ambos lados tu Carnet de Identidad
  • Permite el acceso a tu cámara. Una vez lo hagas se te tomará una foto automáticamente
  • Espera la verificación de identidad
  • Si aparece un check verde, tu rostro está aprobado. Si no fue reconocido, debes ajustar la iluminación, evitar movimientos y sacar la foto de nuevo.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Estos son todos los bonos estatales que puedes cobrar la última semana de noviembre

Lo último

Lo más visto

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

Noche de tensión con el jurado: Querida estrella de Fiebre de Baile fue eliminada del programa

María José Quiroz, Faloon Larraguibel y Nicole "Luli" Moreno fueron las tres bailarinas que mostraron sus mejores movimientos para permanecer una semana más en competencia.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025

“Es un alivio brutal”: Habla hermana de adolescente acosada en Osorno tras captura del hombre

Belén Castillo, joven que expuso el impactante caso en redes sociales, reaccionó a la captura del hombre en la Carretera Austral. "Han sido unos días brutalmente estresantes", afirmó.

27/11/2025