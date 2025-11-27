BancoEstado desactiva tarjeta de coordenadas: Este es el paso a paso para activar tu clave BE Pass o BE Face - Chilevisión

Los usuario de la institución bancaria ahora deben autorizar sus transacciones tanto en la Banca en Línea como en la App mediante el uso de las claves BE Pass o BE Face.

BancoEstado se adelantó a la eliminación de las tarjetas de coordenadas y desde este 24 de noviembre los usuarios de la institución, de manera gradual, deberán usar otro método para autorizar sus transacciones.

La medida se enmarca en la implementación de la Norma de Carácter General N°538 de la Comisión para el Mercado Financiero que elimina el uso de la tarjeta, con el objetivo de disminuir los riesgos de fraudes en las transacciones electrónicas.

Por lo tanto, ahora deberás autorizar tus transacciones en la Banca en Línea con BE Pass y las transacciones de la App mediante BE Pass o BE Face.

Esto se aplica para todos los clientes que hayan recibido el correo electrónico de la institución bancaria avisando del cambio.

¿Cómo activar tu clave BE Pass?

Para activar tu calve BE Pass del BancoEstado debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a tu App BancoEstado y da click en la opción Seguridad, luego selecciona Configuración de BE Pass

Crea tu clave de 6 dígitos

Confirma tu número de teléfono, al que te enviaraán un código

Ingresa el código que recibiste por SMS.

*Recuerda confirmar que tus datos estén correctos antes de realiazar el cambio o actualizálos antes en opción Seguridad y Actualización de Datos.

¿Cómo activar tu clave BE Face?

Para activar tu calve BE Face del BancoEstado debes seguir los siguientes pasos: