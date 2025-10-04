Rutpay de BancoEstado: Conoce los descuentos y beneficios disponibles durante octubre - Chilevisión

Rutpay amplió sus beneficios incorporando nuevas alianzas con supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Conoce a continuación de cuáles se tratan y cómo aprovecharlos.

Rutpay es la nueva aplicación del BancoEstado que permite realizar pagos en comercios adheridos mediante un código QR.

No es necesario transferir dinero ni recargar saldo, ya que las transacciones se efectúan directamente desde la Cuenta RUT.

Para acceder a los beneficios, primero debes descargar la aplicación en el mismo dispositivo donde tienes instalada la app de BancoEstado. Luego, realizar el registro ingresando tu RUT y el código de verificación que recibirás por SMS.

Una vez que configures tu contraseña, podrás comenzar a utilizar la aplicación y aprovechar los descuentos disponibles.

Estos son los descuentos de Rutpay disponibles en octubre