Rutpay de BancoEstado: Conoce los descuentos y beneficios disponibles durante octubre - Chilevisión

Rutpay amplió sus beneficios incorporando nuevas alianzas con supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Conoce a continuación de cuáles se tratan y cómo aprovecharlos.
Rutpay es la nueva aplicación del BancoEstado que permite realizar pagos en comercios adheridos mediante un código QR.
No es necesario transferir dinero ni recargar saldo, ya que las transacciones se efectúan directamente desde la Cuenta RUT.
Para acceder a los beneficios, primero debes descargar la aplicación en el mismo dispositivo donde tienes instalada la app de BancoEstado. Luego, realizar el registro ingresando tu RUT y el código de verificación que recibirás por SMS.
Una vez que configures tu contraseña, podrás comenzar a utilizar la aplicación y aprovechar los descuentos disponibles.
Estos son los descuentos de Rutpay disponibles en octubre
- Red Movilidad: Al viajar cuatro días en Red Movilidad pagando con Rutpay, hay una devolución de dos viajes, equivalente a $1.600 y disponible hasta el 31 de octubre.
- Farmacias Belén: Hasta el 30 de octubre, hay un 40% de descuento todos los jueves al pagar con Rutpay medicamentos en tiendas físicas. El beneficio tiene un tope máximo de $20.000 por cliente y no es acumulable con otras promociones.
- Copec: Hasta el 31 de octubre, al cargar gasolina, diesel o kerosene y pagar con Rutpay, es posible ahorrar $100 pesos por litro todos los viernes.
- Farmacias Ahumada: Hasta el 30 de octubre, hay un 40% de descuento todos los viernes al pagar con Rutpay medicamentos y vitaminas en las tiendas físicas. El beneficio tiene un tope máximo de $30.000 por cliente y no es acumulable con otras promociones.
- Puntos Full Copec: Quienes estén inscritos en el programa Puntos Full Copec podrán acumular puntos de manera automática cada vez que realicen un pago con Rutpay. Además, por cada carga de combustible pagada con la aplicación, los usuarios podrán obtener un hot dog o un café gratis cada semana.