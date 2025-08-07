 Confirmado: Aplazan la eliminación de tarjeta de coordenadas hasta 2026 - Chilevisión
07/08/2025 13:57

Confirmado: Aplazan la eliminación de tarjeta de coordenadas hasta 2026

El organismo público fiscalizador defendió la medida al asegurar que "busca disminuir los riesgos de fraudes en las transacciones electrónicas".

Publicado por CHV Noticias

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer este jueves que la eliminación de las tarjetas de coordenadas se aplazará un año a contar de hoy, es decir, será implementada recién el 1 de agosto de 2026.

El órgano argumentó que la decisión busca dar más tiempo a las emisoras de medios de pago para "implementar la transición de sus usuarios hacia sistemas más robustos de autenticación".

"En especial para aquellos grupos de personas más intensivos en el uso de medios impresos, como lo son las tarjetas de coordenadas", señalaron en un comunicado.

Cabe recordar que la Norma de Carácter General N° 538, publicada el pasado 17 de junio, elevó los estándares de seguridad mediante los cuales las instituciones financieras identifican a sus clientes, con el objetivo de disminuir los riesgos de fraudes en las transacciones electrónicas.

“Como parte de sus labores habituales de supervisión, la CMF está monitoreando que las entidades financieras implementen todas las medidas necesarias para garantizar a sus usuarios el acceso continuo y sin interrupciones a sus productos y operaciones financieras”, añadieron.

De acuerdo con la normativa de la CMF, las instituciones financieras deben resguardar la continuidad de los servicios a sus clientes y, asimismo, mantenerlos informados respecto a la implementación de los ajustes que generen cambios en la forma como operan sus productos.

