Adriana Barrientos encendió las alarmas tras ser ingresada a una clínica capitalina - Chilevisión

Las publicaciones se hicieron en un horario distinto al que la modelo publica cuando asiste a la clínica por su parálisis facial periferica.

Adriana Barrientos encendió las alarmas entre sus seguidores este viernes, tras mostrarse internada en una clínica del sector oriente de la capital.

La modelo publicó dos videos donde aparece con una intravenosa en el brazo, en un horario distinto al que suele publicar cuando se trata de sus tratamientos relacionados a la parálisis facial periférica que sufrió.

¿Qué le pasó a Adriana Barrientos?

Barrientos había estado publicando con normalidad durante el día; sin embargo, a las 23:17 horas se mostró en una camilla al interior de un box en la Clínica Alemana.

Minutos más tarde, volvió a publicar un registro donde aparece la intravenosa en su brazo, pero en esta oportunidad sostuvo en una mano un pop socket para el teléfono con la cara de su perrita, Asia, quien murió hace unas semanas.

Finalmente, la situación alarmó a sus seguidores quienes le preguntaron múltiples veces cuál era su estado de salud; no obstante, ella no contestó y no ha vuelvo a reactivarse en redes sociales desde ese entonces.

Revisa las publicaciones en redes sociales: