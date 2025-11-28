 “Jamás me perdonaré...”: Adriana Barrientos hizo mea culpa por muerte de Asia y rompió en llanto - Chilevisión

28/11/2025 16:16

“Jamás me perdonaré...”: Adriana Barrientos hizo mea culpa por muerte de Asia y rompió en llanto

La modelo recuperó las mantas que utilizaba Asia en vida y se sinceró con sus seguidores. También anunció una junta con personas que hayan sufrido la pérdida de sus mascotas recientemente.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Adriana Barrientos reapareció en redes sociales visiblemente emocionada tras recordar a su perrita, Asia, quien murió hace dos semanas.

La panelista dedicó un emotivo mensaje tras recuperar algunas de las mantas que utilizaba Asia y luego comunicó que organizará una junta este fin de semana para personas que hayan perdido a sus mascotas recientemente.

¿Qué dijo Adriana Barrientos?

A través de su cuenta de Instagram, Barrientos mostró una de sus sesiones clínicas para recuperarse de la parálisis facial que sufrió por la enfermedad de Asia y luego publicó un video de la perrita, donde escribió: "Te amo con todo mi corazón, Asia. Jamás me perdonaré tu partida".

Posteriormente, la modelo se mostró llorando y tras contener las lágrimas expresó: "Ya han pasado muchos días. Más de dos semanas desde que se fue mi gordita y hoy le dije a la persona que trabaja aquí conmigo que en la tarde me guardara las camas de Asia y me quedé con su manta".

En esa misma línea, agregó: "Todavía tiene el olor de la gordita, su mantita (...) Estoy muy triste".

Finalmente, la comunicadora comunicó que tiene la intención de realizar un encuentro este sábado con otras personas que hayan perdido a sus mascotas recientemente a las 15:00 horas en el Parque Juan Pablo II ubicado en la comuna de Las Condes. 

Revisa las publicaciones de Instagram:

