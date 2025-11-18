 “Me quiebra en mil pedazos”: El preciado objeto que emocionó a Adriana Barrientos tras dura perdida - Chilevisión
18/11/2025 10:32

“Me quiebra en mil pedazos”: El preciado objeto que emocionó a Adriana Barrientos tras dura perdida

Mediante redes sociales, la modelo y actual panelista de farándula ha hecho públicos los días de duelo que ha tenido que atravesar tras la muerte de su perrita Asia.

Publicado por CHV Noticias

Adriana Barrientos ha reconocido estar viviendo días difíciles tras la muerte de su perrita Asia el pasado martes 11 de noviembre producto de un tumor en el estómago. Una bulldog francés que, en palabras de ella, era su "fiel compañera". 

A través de su cuenta de Instagram, la panelista de farándula ha compartido e interactuado diariamente con su comunidad de seguidores que la acompañan a enfrentar los días de duelo

Esta vez, utilizó sus historias para mostrar el momento en que retiraba del canal Zona Latina uno de los tantos objetos que mantienen vivo el recuerdo de Asia. "Aquí es cuando uno se quiebra", indicó.

Adriana Barrientos y los objetos que guarda de su perrita Asia 

En el registro se puede ver a La Leona desde el estacionamiento del canal con una cama que guardaba de Asia, su fallecida perrita, para las ocasiones en las que la acompañaba al trabajo. 

"Yo tenía una camita de Asia acá en el canal y ahora la voy a guardar en el maletero para llevármela porque estoy guardando todas sus cositas", comenzó. 

En la misma línea reconoció que el proceso "ha sido difícil", y valoró la recepción que le han dado sus compañeras de Zona Latina. "Estar en el programa un ratito me sirvió para despejarme". 

Finalmente, también tuvo palabras para agradecer a sus fans que la han acompañado y apoyado durante la última semana. "Les mandó un beso enorme, con la camita de mi gorda que casi me quiebra en mil pedazos cuando la veo", cerró Barrientos. 

