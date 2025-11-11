“Un angelito partió al cielo”: Adriana Barrientos confirmó que atraviesa dolorosa pérdida familiar - Chilevisión

La panelista de farándula confirmó la muerte de su perrita Asia a los 7 años, quien no sobrevivió a una compleja intervención quirúrgica.

Adriana Barrientos impactó este martes a sus seguidores en redes sociales al anunciar la muerte de su perrita Asia, quien tenía 7 años de edad.

Durante las últimas horas, la panelista de farándula había explicado que Asia debía someterse a una operación luego de que se reventara un tumor en el bazo y aunque había 50% de probabilidades de sobrevivir, la perrita no resistió.

Adriana Barrientos sufrió la muerte de su perrita

"Adiós, hijita. Te amo, Asia", escribió Adriana en sus redes sociales, donde mostró una fotografía de su perrita cubierta por una manta y otra donde sostiene una de sus patitas.

Las complicaciones comenzaron durante la tarde de este lunes, cuando Adriana se mostró asustada porque Asia había orinado por el dolor que sentía.

En ese contexto explicó que "mi perrita hace un tiempo se enfermó y a mí me dio una parálisis facial periférica. Esa vez, a Asia le detectaron un tumor dentro del bazo, en el estómago, y en este minuto el tumor se reventó y mi perrita tiene el estómago lleno de sangre".

En esa misma línea, agregó: "Si la dejan así sin operar, obviamente se muere de inmediato, así que van a hacer lo posible por operarla y salvarle la vida". Aunque Asia sobrevivió a la intervención, las primeras 48 horas fueron cruciales y no logró sobrevivir.

"Un angelito partió al cielo. Gracias por todo Asia, cuídanos desde el cielo. Siempre estarás en nuestros más hermosos recuerdos. Descansa en paz", señaló Elías, hermano de Adriana.

Finalmente, Oriana Marzoli, Hugo Valencia, los compañeros de Zona de Estrellas, Que Te Lo Digo, amigos y cercanos de Adriana han enviado sus condolencias por la muerte de Asia a través de mensajes, cartas y flores.