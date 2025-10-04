 “Nadie se va sin pagar”: Perla Ilich arremete contra Adriana Barrientos tras dichos de brujería - Chilevisión
04/10/2025 09:17

“Nadie se va sin pagar”: Perla Ilich arremete contra Adriana Barrientos tras dichos de brujería

La exfigura televisiva recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación, negando haberle hecho brujería a La Leona y calificándola de "mentirosa".

Publicado por CHV Noticias

Perla Ilich utilizó sus redes sociales para encarar a Adriana Barrientos por sus recientes dichos en contra de la exfigura televisiva, acusándola de realizarle brujería a ella y a Daniela Aránguiz durante la participación de un programa de televisión hace unos años.

La información fue entregada por Adriana en Zona de Estrellas, donde señaló "Daniela y yo compartíamos un programa de cocina con Perla, y en ese minuto, la Perla va y lanza salivas al suelo y lanza una frase bien complicada, era como una maldición gitana".

"Luego de eso Daniela se separa del Mago y después ambas tenemos una pelea", aseguró La Leona.

"Yo no tiro maldiciones, eso no existe"

Por lo que, lejos de quedarse callada, Perla aclaró la situación y arremetió contra Adriana a través de sus redes sociales, donde publicó una foto de ambas señalando que La Leona era una "mentirosa".

En esa línea, indicó: "Aprende a modular... Me trataste pésimo en el programa y aun así te saludé cuando llegaste al concierto porque yo no tiro maldiciones, eso no existe cuando crees en Dios, aprende que la televisión se acaba y a estas alturas de la vida hay que construir cosas positivas. No denigrar y calumniar por estar en TV".

"Aprende en serio, que fui más que una dama contigo... Lo que sí existe es el karma y créeme que nadie se va de esta tierra sin pagar su cuenta y en eso me incluyo, porque todos los seres humanos tenemos cosas que rendir", agregó.

La influencer finalizó con: "Pero hay un momento en la vida, donde tienes que aterrizar y crear cosas positivas, y créeme que yo estoy en ese momento de dejarles algo lindo a las personas que amo, ni ahí contigo, ridícula".

