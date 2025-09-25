 Perla Ilich recibió sorpresiva propuesta de matrimonio en Disney: “Por fin ante la ley chilena” - Chilevisión
25/09/2025 09:06

Perla Ilich recibió sorpresiva propuesta de matrimonio en Disney: “Por fin ante la ley chilena”

A través de redes sociales, la exfigura televisiva compartió el momento en que su pareja Nino Morales le pidió matrimonio frente al castillo del parque temático.

Publicado por CHV Noticias

Perla Ilich fue sorprendida este miércoles por su pareja, Nino Morales, con una inesperada petición de matrimonio en Magic Kingdom, el parque temático de Walt Disney World.

Todo ocurrió en medio de las vacaciones familiares de Ilich en Estados Unidos, donde visitaron al conocido recinto.

La sorpresa a Perla Ilich durante visita a Disney

Según un video compartido en sus redes sociales, Morales, con quien solo estaban casados bajo la tradición gitana, aprovechó la pirotecnia en el castillo para comprometerse con Perla ante la ley chilena.

"Esta sorpresa la venía preparando y hoy voy a decirte... ¿te quieres casar conmigo?", expresó Nino con un anillo en su mano.

"¿De verdad?", preguntó Ilich con algo de incredulidad. Al ver esta primera reacción, Nino se arrodilló y le preguntó nuevamente si se quería casar con él

"¡Sí, acepto!", respondió la famosa gitana, recibiendo los aplausos de algunas personas que se encontraban alrededor.

En la publicación, Perla reconoció que no creía que esta petición fuera verdad. "Pensé que era broma, por fin ante la ley chilena. Te amo, seremos marido y mujer", señaló.

Revisa el momento acá:

