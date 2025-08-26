“Mi cansancio como madre es grande”: Perla Ilich actualiza preocupante estado de salud de su hijo - Chilevisión

La influencer gitana entregó detalles de la enfermedad que afecta a su hijo y que lo obligó a una hospitalización de emergencia.

Perla Ilich actualizó este martes el estado de salud de su hijo Mateo Isaac, quien el fin de semana fue hospitalizado por un grave cuadro clínico.

Recordemos que la influencer había colgado en sus redes sociales un mensaje en el que indicaba que su pequeño llegó al recinto médico con dolor estomacal y una deshidratación.

Perla Ilich actualiza estado de salud de su hijo

Ahora, en una extensa publicación, Perla Ilich dio más detalles sobre la afección que tiene su hijo y su estado actual. Lo hizo, además, agradeciendo a Dios.

Así, Perla inició: "Porque clamé a ti y me respondiste, Jesús".

"Porque mi Mateo llegó con 42.5 de fiebre, delirando y mirando cosas que no estaban ahí, por la deshidratación severa por un rotavirus que al principio no se mostraba. Porque eran muchas las interrogantes en si era una bacteria pasada en la sangre porque su riñón estaba seco", detalló Ilich del cuadro de su hijo.

Luego añadió: "Me arrodillé y dije: 'Señor, me lo entregaste sano aunque fue prematuro y así lo quiero de vuelta'. Y cumpliste".

"Mi cansancio como madre es grande, pero, como muchas mamás, me levanto luchando y confiada de que jamás dejas a tus hijos. Te amo, Jesús", escribió al cierre.