 “Mi cansancio como madre es grande”: Perla Ilich actualiza preocupante estado de salud de su hijo - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/08/2025 16:22

“Mi cansancio como madre es grande, pero...”: Perla Ilich habla de la recuperación de su hijo

La influencer gitana entregó detalles de la enfermedad que afecta a su hijo y que lo obligó a una hospitalización de emergencia.

Publicado por CHV Noticias

Perla Ilich actualizó este martes el estado de salud de su hijo Mateo Isaac, quien el fin de semana fue hospitalizado por un grave cuadro clínico.

Recordemos que la influencer había colgado en sus redes sociales un mensaje en el que indicaba que su pequeño llegó al recinto médico con dolor estomacal y una deshidratación.

Perla Ilich actualiza estado de salud de su hijo

Ahora, en una extensa publicación, Perla Ilich dio más detalles sobre la afección que tiene su hijo y su estado actual. Lo hizo, además, agradeciendo a Dios.

Así, Perla inició: "Porque clamé a ti y me respondiste, Jesús".

"Porque mi Mateo llegó con 42.5 de fiebre, delirando y mirando cosas que no estaban ahí, por la deshidratación severa por un rotavirus que al principio no se mostraba. Porque eran muchas las interrogantes en si era una bacteria pasada en la sangre porque su riñón estaba seco", detalló Ilich del cuadro de su hijo.

Luego añadió: "Me arrodillé y dije: 'Señor, me lo entregaste sano aunque fue prematuro y así lo quiero de vuelta'. Y cumpliste".

"Mi cansancio como madre es grande, pero, como muchas mamás, me levanto luchando y confiada de que jamás dejas a tus hijos. Te amo, Jesús", escribió al cierre.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Lo último

Lo más visto

“Es el proceso más doloroso de mi vida”: Álvaro Ballero confirma separación tras 17 años de matrimonio

"Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida", expresó el exchico realiy en una historia de Instagram.

26/08/2025

¿Qué fue de Juan David Rodríguez? El recordado ganador de Rojo que hoy enfrentaría orden de arresto

En el último tiempo, el cantante ha estado envuelto en algunas controversias: Desde su cuestionada aparición en el funeral de Tommy Rey hasta un nuevo lío judicial.

26/08/2025

Femicidio en Argentina: El macabro dato sobre el autor del crimen que conmociona al país

De momento, la principal hipótesis que plantean los investigadores es que se trató de un femicidio seguido de suicidio. Las últimas horas se ha revelado el prontuario del presunto autor del crimen.

26/08/2025

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Para acceder a este beneficio se debe tener entre 18 y 25 años y se puede cobrar de forma mensual o anual.

26/08/2025