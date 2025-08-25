 “Me siento cansada, con miedo”: Perla Ilich atraviesa compleja situación con su hijo Mateo - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 13:25

“Me siento cansada, con miedo”: Perla Ilich atraviesa compleja situación con su hijo Mateo

El pequeño se encuentra hospitalizado desde hace unos días por una deshidratación y dolor agudo en el estómago. Perla explicó todos los detalles en su cuenta de Instagram.

Publicado por CHV Noticias

Perla Ilich reveló este fin de semana en sus redes sociales que su hijo, Mateo Isaac, se encuentra hospitalizado por complicaciones de salud.

El pequeño sufrió un dolor estomacal agudo que se mezcló con deshidratación y la influencer aseguró que pasado un tiempo contará con detalles lo ocurrido.

Perla atraviesa complejo momento familiar

"Primero quiero agradecer cada uno de los mensajes de ustedes. Muchas personas que no conozco, pero sé que han dado un minuto para pedir por mi bebé, Mati", comenzó diciendo Perla en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Llegó muy deshidratado y dolor estomacal agudo. Tengo mucha fe en Dios porque cada momento de mi vida tiene un porqué".

"Todo lo que viví estos días fue terrorífico", explicó Ilich, quien además agradeció las muestras de cariño y oraciones de sus seguidores.

Fiel a sus creencias religiosas, Perla comentó que en oración "yo le pedí que mi hijo volviera a gritar, a jugar, a ser el hijo que él era y dios me escuchó".

El pequeño Mateo ha tenido grandes avances y se encuentra con más energía, lo que incluso le permitió jugar este domingo con su padre y la camilla del recinto de salud en el que se encuentra internado.

"Cuando veo que Mateo empieza a jugar con los botones de la cama y quiere hacerse sanguche (...) la bulla es lo más precioso que hay en la vida, que los juguetes estén tirados es maravilloso y eso lo valoro en este momento", concluyó Perla.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

El verdadero motivo de la ausencia de Pangal Andrade en el baby shower de Melina Noto

La celebración se llevó en Buenos aires, Argentina, junto a la familia y amigos de la presentadora de televisión.

25/08/2025

“Si no hubiéramos tenido...”: Explican por qué no hubo muertos chilenos en barbarie de Avellaneda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "fue salvaje del lado de la hinchada de Chile", pero que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente".

25/08/2025

Macabro hallazgo en Argentina: Hallan a pareja muerta dentro de un auto

Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, confirmó que la principal hipótesis del caso es el femicidio seguido de suicidio. "La mujer había hecho dos denuncias por violencia de género", reveló.

25/08/2025