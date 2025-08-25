“Me siento cansada, con miedo”: Perla Ilich atraviesa compleja situación con su hijo Mateo - Chilevisión

El pequeño se encuentra hospitalizado desde hace unos días por una deshidratación y dolor agudo en el estómago. Perla explicó todos los detalles en su cuenta de Instagram.

Perla Ilich reveló este fin de semana en sus redes sociales que su hijo, Mateo Isaac, se encuentra hospitalizado por complicaciones de salud.

El pequeño sufrió un dolor estomacal agudo que se mezcló con deshidratación y la influencer aseguró que pasado un tiempo contará con detalles lo ocurrido.

Perla atraviesa complejo momento familiar

"Primero quiero agradecer cada uno de los mensajes de ustedes. Muchas personas que no conozco, pero sé que han dado un minuto para pedir por mi bebé, Mati", comenzó diciendo Perla en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Llegó muy deshidratado y dolor estomacal agudo. Tengo mucha fe en Dios porque cada momento de mi vida tiene un porqué".

"Todo lo que viví estos días fue terrorífico", explicó Ilich, quien además agradeció las muestras de cariño y oraciones de sus seguidores.

Fiel a sus creencias religiosas, Perla comentó que en oración "yo le pedí que mi hijo volviera a gritar, a jugar, a ser el hijo que él era y dios me escuchó".

El pequeño Mateo ha tenido grandes avances y se encuentra con más energía, lo que incluso le permitió jugar este domingo con su padre y la camilla del recinto de salud en el que se encuentra internado.

"Cuando veo que Mateo empieza a jugar con los botones de la cama y quiere hacerse sanguche (...) la bulla es lo más precioso que hay en la vida, que los juguetes estén tirados es maravilloso y eso lo valoro en este momento", concluyó Perla.

Revisa las publicaciones de Instagram: