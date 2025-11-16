“Ayer empecé a comer”: Adriana Barrientos atraviesa complejo estado de salud tras muerte de Asia - Chilevisión

Su perrita, murió el martes pasado producto de un tumor en el estómago. Desde aquel entonces, el estado de salud de la modelo empeoró.

Este domingo, Adriana Barrientos reveló que atraviesa un complejo estado de salud debido a la muerte de su perrita, Asia, quien falleció el martes pasado producto de un tumor en su estómago que reventó.

El diagnóstico de su perrita había sido informado el pasado 25 de septiembre, momento en donde Barrientos sufrió de una parálisis facial periférica por estrés, por la que comenzó con terapia psicológica y psiquiátrica.

¿Cómo se encuentra Adriana Barrientos?

"Estoy super complicada, no estaba preparada para que la gordita se fuera ahora. Mi familia me ha apoyado mucho, mi mamá y mi hermano", detalló la comunicadora en conversación con LUN.

En esa línea, confesó: "De lunes a jueves no me levanté, lloré todo el día. No quería ver a nadie. Tampoco podía hablar. Me vino a buscar mi amigo Hugo Guerra y salí por primera vez el jueves".

Sin embargo, durante esa jornada "me di cuenta que tenía el labio super caído, que tenía la parálisis completa de vuelta. Con las agujitas de la felicidad por lo menos me sentí más tranquila. Dormí siete horas. En toda la semana no he dormido, ayer comencé a comer porque antes no podía".

Es por ello que decidió comenzar con terapias de acupuntura para poder mejorar su estado de salud: "El médico que me la realiza para devolverme la movilidad de la cara me dijo que esta técnica también sirve para la felicidad. Este viernes fui a mi primera sesión y este sábado la segunda".

"Me pusieron no solo las agujas para devolverme la movilidad del rostro (...) Por lo menos ayer llegué muy deshidratada de tanto llorar, hice el procedimiento con el doctor y estoy más calmada", cerró la modelo.