¿Qué fue de Carola Julio? La recordada panelista de TV que anunció candidatura al Congreso - Chilevisión

La periodista está alejada de la televisión y redirigió su vida profesional al diseño de interiores. Este fin de semana sorprendió anunciando su salto al mundo de la política.

Carola Julio es una recordada periodista y panelista de televisión, destacada por su participación en distintos programas de espectáculo.

Egresada de la carrera de Periodismo en la Universidad del Pacífico, Carolina, el verdadero nombre de la comunicadora, dio sus primeros pasos en el emblemático programa De Pé a Pá, donde llegó como estudiante en práctica.

Luego se consolidó en Chilevisión, donde fue panelista durante unos 7 años en espacios como SQP y Primer Plano, destacando por su mirada aguda sobre diferentes escándalos mediáticos de la época.

El presente de Carola Julio y su salto a la política

A partir de 2015, Carola Julio redirigió su vida profesional al diseño de interiores. En 2022 fundó su emprendimiento Villa Cala, especializado en fragancias y ambientaciones para el hogar, trabajando para inmobiliarias y clientes particulares.

Desde entonces, ha sido abierta y activa en redes sociales, donde comparte su faceta como madre, sus proyectos y su relación con Ferencz Delarze.

Tiene un hijo fruto de su matrimonio anterior con el productor Rodrigo Danús.

Este 2025, Evópoli informó su lista de precandidatos al Congreso, específicamente como diputada.

A través de redes sociales, la comunicadora ya había expresado su apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

Así luce Carola Julio en la actualidad: