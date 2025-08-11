 ¿Qué fue de Carola Julio? La recordada panelista de TV que anunció candidatura al Congreso - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/08/2025 15:56

¿Qué fue de Carola Julio? La recordada panelista de TV que anunció candidatura al Congreso

La periodista está alejada de la televisión y redirigió su vida profesional al diseño de interiores. Este fin de semana sorprendió anunciando su salto al mundo de la política.

Publicado por CHV Noticias

Carola Julio es una recordada periodista y panelista de televisión, destacada por su participación en distintos programas de espectáculo.

Egresada de la carrera de Periodismo en la Universidad del Pacífico, Carolina, el verdadero nombre de la comunicadora, dio sus primeros pasos en el emblemático programa De Pé a Pá, donde llegó como estudiante en práctica.

Luego se consolidó en Chilevisión, donde fue panelista durante unos 7 años en espacios como SQP y Primer Plano, destacando por su mirada aguda sobre diferentes escándalos mediáticos de la época.

El presente de Carola Julio y su salto a la política

A partir de 2015, Carola Julio redirigió su vida profesional al diseño de interiores. En 2022 fundó su emprendimiento Villa Cala, especializado en fragancias y ambientaciones para el hogar, trabajando para inmobiliarias y clientes particulares.

Desde entonces, ha sido abierta y activa en redes sociales, donde comparte su faceta como madre, sus proyectos y su relación con Ferencz Delarze.

Tiene un hijo fruto de su matrimonio anterior con el productor Rodrigo Danús.

Este 2025, Evópoli informó su lista de precandidatos al Congreso, específicamente como diputada.

A través de redes sociales, la comunicadora ya había expresado su apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

Así luce Carola Julio en la actualidad:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se viene pago de $678 mil por Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si lo recibes en agosto

Lo último

Lo más visto

Revelan hallazgo que puede dar un vuelco al caso de María Ercira: “Levantan la basura y...”

El periodista Sergio Jara reveló dos antecedentes exclusivos en el matinal Contigo en la Mañana. El primero involucra objetos hallados por recolectores de basura en el fundo Las Tórtolas y, el segundo, a un abrigo puesto a la venta en Facebook.

11/08/2025

Se viene pago de $678 mil por Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si lo recibes en agosto

El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se llevará a cabo este mes. Conoce acá los detalles y cómo saber si lo recibes.

11/08/2025

“No es humor, es humillación”: Los Locos del Humor desataron críticas tras polémica rutina en Buin

La dupla de Gabriel Artigas y Hugo Silva nuevamente genera controversia. Concejales de Buin los acusan de "acto de humillación" y "humor inaceptable" en un reciente show en la comuna.

11/08/2025

Acusación de abuso y estallido ocular: Lo que se sabe del violento cumpleaños en Pedro Aguirre Cerda

El festejado invitó a sus vecinos y uno de ellos fue acusado de realizar tocaciones indebidas a una sobrina. Posterior a ello se produjeron diversas peleas que terminaron con graves lesiones en los involucrados.

11/08/2025