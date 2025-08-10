 De la TV a la política: Carola Julio buscará ser diputada por Evópoli - Chilevisión
10/08/2025 15:35

De la TV a la política: Carola Julio buscará ser diputada por Evópoli

La exfigura televisiva, alejada de la pantalla desde hace años, ahora busca un escaño por el Distrito 16.

Publicado por Gabriela Valdés

Este sábado, Evópoli realizó su Consejo General, instancia en la que ratificó su respaldo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei y presentó a sus postulantes al parlamento. Entre ellos destacó Carola Julio, recordada panelista de programas de espectáculos como Primer Plano y SQP.

La exfigura televisiva, alejada de la pantalla desde hace algunos años, buscará un escaño en el Distrito 16 correspondiente a la región de O´Higgins y que comprende las comunas de Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchihue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, San Fernando, Santa Cruz y San Vicente.

Por otra parte, el bloque oficializó a Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger Mackay, como candidato por el Distrito 23 o la Circunscripción 11 de La Araucanía.

En el Distrito 12 (RM) competirá el actual presidente de Evópoli Juan Manuel Santa Cruz, mientras que la secretaria general del partido, Macarena Cornejo, buscará un escaño en el Distrito 8 (RM).

Además, los diputados Jorge Guzmán (Distrito 17, Maule) y Francisco Undurraga (Distrito 11, RM) irán por la reelección.

El paso de Carola Julio por la televisión

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, Julio realizó su práctica profesional en TVN, en el programa De Pé a Pá. Más tarde, pasó cerca de siete años en Chilevisión, donde formó parte de los paneles de SQP y Primer Plano. Después, condujo La Tarde Vive junto al médico Sebastián “Lindorfo” Jiménez, y SOS Carola en UCV Televisión, hoy TV Más.

Estas fueron sus últimas apariciones en la pantalla chica. En 2015 decidió reinventarse, incursionando en la decoración de interiores, y en 2022 fundó su emprendimiento Villa Cala.

