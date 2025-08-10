De la TV a la política: Carola Julio buscará ser diputada por Evópoli - Chilevisión

Por otra parte, el bloque oficializó a Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger Mackay, como candidato por el Distrito 23 o la Circunscripción 11 de La Araucanía.

En el Distrito 12 (RM) competirá el actual presidente de Evópoli Juan Manuel Santa Cruz, mientras que la secretaria general del partido, Macarena Cornejo, buscará un escaño en el Distrito 8 (RM).

Además, los diputados Jorge Guzmán (Distrito 17, Maule) y Francisco Undurraga (Distrito 11, RM) irán por la reelección.

El paso de Carola Julio por la televisión

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, Julio realizó su práctica profesional en TVN, en el programa De Pé a Pá. Más tarde, pasó cerca de siete años en Chilevisión, donde formó parte de los paneles de SQP y Primer Plano. Después, condujo La Tarde Vive junto al médico Sebastián “Lindorfo” Jiménez, y SOS Carola en UCV Televisión, hoy TV Más.

Estas fueron sus últimas apariciones en la pantalla chica. En 2015 decidió reinventarse, incursionando en la decoración de interiores, y en 2022 fundó su emprendimiento Villa Cala.