5 lineamientos clave del programa de Jeannette Jara: No incluye proyecto de aborto libre - Chilevisión

"En temas valóricos, entendemos que hay una diferencia con la Democracia Cristiana", explicó esta mañana la candidata del oficialismo.
A su salida de la reunión con la Confederación de la Producción y del Comercio (CP), la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, confirmó este lunes que el proyecto del aborto libre no está en su programa de gobierno de cara a las elecciones de noviembre.
“En temas valóricos, entendemos que hay una diferencia con la Democracia Cristiana, así que es un tema que en este programa no se va a abordar”, afirmó ante los medios de comunicación la exministra del Trabajo.
“Como he señalado, nosotros somos una amplia alianza de centroizquierda en Chile. Yo creo que es muy fácil cuando se trata a veces de un candidato único con un partido único que lleva 12 años siendo candidato, como Kast”, continuó.
A lo anterior, la candidata añadió: “En mi caso, con un mes y medio de candidata, y con 9 partidos que me apoyan, es evidente que nos vamos a concentrar en lo que nos une“.
La candidata presidencial presentó los lineamientos programáticos para la primera vuelta presidencial, los cuales, aseguró en un comunicado, tiene un fuerte enfásis en "fortalecer la seguridad pública y mejorar las condiciones de salud, educación y vivienda".
El documento, subrayaron desde el comando, marca el inicio de un "período de conversación" que incluye una gira por 28 ciudades de Chile que comenzará mañana martes 19 de agosto en Valparaíso
"Invitamos a todas y todos a participar de un proceso de escucha y diálogo ciudadano, social y técnico que nos permita incorporar las voces de quienes viven y trabajan en cada rincón del país. Y más importante aún: que piensan distinto, pero que comparten el anhelo de ser parte de un Chile que cumple", dijo Jara.