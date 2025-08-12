Jeannette Jara adelanta “nueva etapa” en campaña: Anuncia que no asistirá a foros - Chilevisión

La candidata del oficialismo participó XXI seminario internacional de inversiones, donde dio a conocer que, a partir de ahora, priorizará las reuniones "con los chilenos en regiones" que no están "agrupados en gremios".

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, anunció este martes "una nueva etapa" en su campaña y adelantó que dejará de asistir a foros con otros candidatos.

Así lo comunicó en el XXI seminario internacional de inversiones, organizado por Moneda Patria Investments, donde reveló que decidió ir a último minuto, pues pensó en declinar su participación.

"Había decidido no venir, porque estoy iniciando una ruta distinta en el ámbito de la campaña, pero como estamos en un país donde la confianza está un poquito desvalorizada, cuando uno dice que no va a ir a un lado, se hacen tantos supuestos así que preferí venir", expresó.

Luego, explayó su postura y reflexionó al afirmar que "llegó la hora que me reúna con los chilenos en regiones, que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios y voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante".

"Les quiero avisar, porque después se especula respecto a la presencia y ausencia en determinados foros, quiero contarles en este foro que ese es el camino que voy a seguir", reiteró.

Candidata lanzó crítica al voto obligatorio

Sobre su posición en las encuestas, la exministra del Trabajo aprovechó de apuntar que "pueden hacerse muchos supuestos y muchas estimaciones y muchas encuestas, pero cada uno sabe que ese resultado se va a definir el día 16 noviembre".

"Yo tengo una expectativa de quiénes podríamos ser él y la que pasemos, pero será el pueblo de Chile el que lo defina" complementó, para luego abordar el voto obligatorio.

"Si no van a votar, les van a cursar una multa, si a mí alguien me obligara a hacer algo, bajo la premisa de que además me va a cursar una multa si no lo hago, yo iría enrabiada a votar, iría enojada y parece que eso a algunos candidatos les gusta, por eso promueven más el enojo y la rabia".





