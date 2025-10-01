VIDEO | Kramer sorprendió imitando a todos los candidatos presidenciales: Uno de ellos le respondió - Chilevisión

A través de Instagram, el comediante promocionó su próximo show parodiando por los actuales aspirantes a La Moneda. Incluso, uno de los imitados le respondió.

Stefan Kramer desató varias reacciones tras imitar a candidatos presidenciales en redes sociales.

A través de Instagram, el comediante promocionó su próximo show en Teatro Mori parodiando por primera vez a figuras como Jeannette Jara y Harold Mayne-Nicholls.

Además, se lució con otras imitaciones ya conocidas, entre ellas las de Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami.

Las imitaciones de Stefan Kramer a candidatos presidenciales 2025

Por medio de breves frases, Kramer imitió a cada uno de los candidatos que se enfrentarán en las urnas el próximo 16 de noviembre.

"Soy Marco Enríquez-Ominami y estamos listos para ir al show el día miércoles. Yo me voy a volver a presentar, voy a morir y me voy a presentar igual", dijo al momento de parodiar al exmilitante del PRO.

Más adelante, se atrevió con Harold Mayne-Nicholls, siendo una de las más aplaudidas en redes. "Queremos devolverle el alma a Chile", señaló en el video.

Incluso, el exdirigente del fútbol chileno reaccionó a la imitación del humorista. "Creo que le falta pulir, ¿o no? Un abrazo Stefan, y así es, a devolver el alma a Chile", comentó.

También realizó hilarantes parodias de Franco Parisi, Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Jeannette Jara. Sobre esta última candidata, señaló: "A mí me ha costado harto, de chica yo fui abandonada en una caja de leche".

