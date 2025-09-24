Comando de Jeannette Jara responde a críticas de “demora” en entrega de programa: Anunciaron fecha - Chilevisión

Los senadores Francisco Huenchumilla y José Miguel Insulza hicieron pública su preocupación por la demora en la entrega oficial del programa. Desde el comando de Jara aseguraron que será publicado los próximos días.

Desde el comando de Jeannette Jara respondieron a las críticas que aparecieron esta semana ante la acusación de "demora" en la entrega del programa oficial con los lineamientos de la candidata presidencial.

Si bien la abanderada oficialista entregó en agosto un programa ante el Servel, durante su gira nacional anunció que recogería propuestas de la ciudadanía, que luego formarían parte de un programa definitivo.

Por esto Laura Albornoz, vocera de la campaña, respondió en Radio Pauta a los senadores Francisco Huenchumilla y José Miguel Insulza y reconoció que "la preocupación es legítima" y que ambos "tienen razón".

"Tomamos la decisión de presentar lineamientos programáticos con la inscripción de la candidatura, cerca de 80 páginas. También tomamos la decisión de compartirlo con la ciudadanía y hacer una visita a lo largo del país, en todas las regiones, con diálogos ciudadanos", explicó.

Dicho esto, la exmilitante DC señaló que "tenemos que procesar y sistematizar esa información" obtenida en los conversatorios. "Siempre dijimos que sería a principios de octubre, yo no sé si hay una demora", agregó.

"La candidata pidió calma y prudencia (…) espero que el fin de semana la candidata pueda tener una reunión con los partidos", concluyó Albornoz, para luego dar a conocer que "el programa va a estar el 1 de octubre".

Las críticas de Huenchumilla e Insulza

En conversación con Radio ADN, el senador Huenchumilla declaró que "la campaña ahora oficial tiene que ser una campaña que sume mucho más de lo que ha sumado, que sea mucho más participativa en todas las instancias, creo que eso se puede mejorar".

"Creo que es clave avanzar hacia el programa definitivo que tenemos que firmar y proponer", para luego hacer el siguiente reparo: "estoy esperando que me manden el borrador de programa definitivo, que me lo iban a mandar el 17, hecho presente de que ya estamos a 23".

“Yo espero que pronto se haga para hacer ese trámite importante para nosotros, cual es la mirada política respecto del programa”, añadió, pues aseguró que espera el documento antes de "suscribirlo definitivamente".

El senador Insulza se sumó a Huenchumilla y planteó en Radio Pauta que "hace falta mayor coordinación, más acuerdos y reuniones", haciendo hincapié en dos áreas que, a su juicio, estarían al debe en el programa. “El atraso (en el programa) no es bueno”, admitió.

"Primero, el tema internacional porque hay conductas que todos sabían que a algunos partidos les parecen bien y a otros no. Pero también creo que en los temas económicos, digamos, de tributarios, de empleo, etcétera, debería haber una mayor claridad", reflexionó.