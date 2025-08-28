 Lollapalooza Chile 2026 revela lineup: Revisa la lista de artistas - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/08/2025 11:06

Lollapalooza Chile 2026 revela lineup: Revisa la lista de artistas

El festival de música regresa al Parque O'Higgins tras cuatro años con shows los próximos 13, 14 y 15 de marzo de 2026. Revisa todos los artistas que se presentarán.

Publicado por CHV Noticias

Lollapalooza Chile confirmó el lineup oficial para la edición 2026, que se llevará a cabo en el Parque O'Higgins tras cuatro años. 

El festival dejará Cerrillos y volverá al centro de Santiago los próximos 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

VER MÁS DE LOLLAPALOOZA CHILE

Dentro de los nombres más destacados de la escena musical que pisarán suelo chileno aparecen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones, Lorde y Skrillex.

A ellos se les suman artista como Addison Rae, Tom Morello, Danny Ocean, Interpol, Kygo, entre otros. 

También habrá presencia de representantes chilenos Lollapalooza Chile con nombres como Los Bunkers, Young Cister, Gepe, Manuel García y 31 Minutos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Monto aumentado de $250 mil de la PGU comienza a regir la próxima semana: Revisa acá si te corresponde

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025