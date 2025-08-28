Lollapalooza Chile 2026 revela lineup: Revisa la lista de artistas - Chilevisión

El festival de música regresa al Parque O'Higgins tras cuatro años con shows los próximos 13, 14 y 15 de marzo de 2026. Revisa todos los artistas que se presentarán.

Lollapalooza Chile confirmó el lineup oficial para la edición 2026, que se llevará a cabo en el Parque O'Higgins tras cuatro años.

El festival dejará Cerrillos y volverá al centro de Santiago los próximos 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

Dentro de los nombres más destacados de la escena musical que pisarán suelo chileno aparecen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones, Lorde y Skrillex.

A ellos se les suman artista como Addison Rae, Tom Morello, Danny Ocean, Interpol, Kygo, entre otros.

También habrá presencia de representantes chilenos Lollapalooza Chile con nombres como Los Bunkers, Young Cister, Gepe, Manuel García y 31 Minutos.