Oficial: Lollapalooza Chile 2026 revela los horarios por día de todos sus artistas - Chilevisión

18/02/2026 12:14

Oficial: Lollapalooza Chile 2026 revela los horarios por día de todos sus artistas

El multitudinario evento regresa este año al Parque O'Higgins y se llevará a cabo entre el 13 y 15 de marzo.

Este miércoles por la mañana, Lollapalooza Chile y la productora Lotus dieron a conocer los esperados horarios para edición 2026 del multitudinario evento, el cual vuelve al Parque O'Higgins entre el 13 y 15 de marzo. 

El viernes 13 el plato fuerte será Sabrina Carpenter, artista norteamericana que se ha transformado en un fenómeno global durante los últimos años, y quien se presentará a las 22:30 en el escenario Cenco Malls.

El sábado 14 Tyler, The Creator debutará en Chile para mostrar su reciente placa, Don't Tap The Glass (2025), y otras canciones de su discografía (22:30 en el escenario Cenco Malls). 

Mientras que en el último día del evento aparecen Chappell Roan como también la electrónica de Skrillex y Lewis Capaldi.

Revisa acá los horarios de Lollapalooza Chile 2026

En desarrollo...

