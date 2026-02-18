 Bono al Trabajo de la Mujer 2026: Revisa la fecha de pago de febrero y si eres beneficiaria - Chilevisión
18/02/2026 11:03

Bono al Trabajo de la Mujer 2026: Revisa la fecha de pago de febrero y si eres beneficiaria

Se acerca un nuevo pago mensual del aporte monetario estatal dirigido a mujeres trabajadoras de Chile. Conoce aquí la fecha exacta y los requisitos para postular.

Publicado por Catalina Vargas

El próximo pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) se acerca. Este es un beneficio entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), y tiene como objetivo mejorar el ingreso de mujeres trabajadoras.

Conoce aquí si puedes recibir el aporte monetario y cuál es su fecha de pago este mes de febrero.

¿Cuándo se paga el Bono al Trabajo de la Mujer en febrero?

El monto del Bono al Trabajo de la Mujer se pagará el próximo viernes 27 de febrero.

Con este apoyo estatal recibirás $44.157 en febrero y en los siguientes meses hasta alcanzar el monto anual de $678.028

Para saber si puedes ser beneficiaria del BTM puedes revisar con tu RUT en el sitio web del Sence o haz click en la siguiente imagen.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para postular al Bono al Trabajo de la Mujer es necesario contar con los siguientes requisitos:

  • Ser mujer de entre 25 y 59 años con 11 meses
  • Trabajar de manera dependiente o independiente
  • Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH)

¿Cómo postular al Bono al Trabajo de la Mujer? 

El proceso de postulación está abierto durante todo el año a través del sitio web del Sence.

Debes escoger entre pago anual o mensual. En el caso de este último, el primer pago se realiza cuatro meses después de la fecha de postulación.

Además, se puede recibir mediante un depósito en alguna cuenta bancaria, o retiro en efectivo en las sucursales de Banco Estado o Servi Estado al presentar la cédula de identidad.

