Impacto por muerte de ex chica reality a los 34 años tras sufrir agresivo cáncer - Chilevisión

18/02/2026 12:38

Impacto por muerte de ex chica reality a los 34 años tras sufrir agresivo cáncer

Una joven influencer y rostro de la telerrealidad estadounidense llamada Cass Lacelle falleció el pasado lunes tras un complejo diagnóstico.

Publicado por Lisette Pérez

La ex chica reality y creadora de contenido Cass Lacelle falleció a los 34 años tras sufrir de un agresivo cáncer.

Su familia informó la triste noticia a través de la cuenta de Instagram de la joven una semana después de su partida.

Cass se hizo conocida por su participación en Grand Cayman: Secrets in Paradise, el programa de telerealidad de Estados Unidos.

La lucha de Lacelle contra el cáncer

En mayo de 2025 la influencer decidió compartir su complejo diagnóstico con sus seguidores en redes sociales, donde explicó que padecía de una forma rara de cáncer de ovario.

Cass contó cómo fue todo su proceso, desde que se sometió a una cirugía de emergencia para extirpar el tumor, hasta cuando completó varios ciclos de quimioterapia.

En enero de 2026, la mujer de 34 años sorprendió a sus fanáticos con un desgarrador video donde reveló que el cáncer había vuelto de una forma más agresiva.

En esta ocasión, afectó a otros de sus órganos, como el hígado y el revestimiento abdominal, lo que le causó un dolor intenso y problemas de movilidad.

Finalmente, el pasado lunes, sus familiares compartieron una emotiva publicación en Instagram donde anunciaron su triste fallecimiento.

"Cass deja un legado inconmensurable. Ella es la definición de memorable, en tan solo 34 años, dejó un impacto extraordinario en todos los que se cruzaron en su camino...", fue parte del mensaje que dejaron homenajeando a Lacelle.

