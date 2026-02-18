“Soy una afortunada”: Kika Silva rompió el silencio y se refirió a su quiebre matrimonial con Gonzalo Valenzuela - Chilevisión

La modelo se refirió por primera vez a su quiebre matrimonial y a la relación actual que mantiene con Gonzalo Valenzuela tras haber confirmado el quiebre de su matrimonio a fines de enero.

Este miércoles, Kika Silva rompió el silencio tras su quiebre matrimonial con Gonzalo Valenzuela y se refirió a la relación que ambos mantienen actualmente.

La modelo sorprendió reiterando que ambos mantienen una buena relación y se mostró conforme con cómo se han hecho las cosas en el último tiempo.

¿Qué dijo Kika Silva?

En una conversación con LUN, Kika aseguró: "Soy una afortunada porque ha sido un proceso amable; estoy muy tranquila. Tengo muy buena conversación con Gonzalo y creo que lo más importante es tratar de hacer las cosas bien".

En esa misma línea, agregó: "Esto no me encuentra en un momento de caos repentino, que es ahí cuando a una se le va todo a las pailas, entonces lo vivo con mucho cariño. Con Gonzalo hay una muy buena relación".

Cabe destacar que, tras su separación, Kika ha estado cumpliendo acuerdos de trabajo tanto en Chile como en el extranjero, mientras que Gonzalo Valenzuela confirmó su participación en Fiebre de Baile 2.