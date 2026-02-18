 Anuncian masivo corte de agua en Santiago: Revisa las siete comunas afectadas - Chilevisión
Liberan a persona que fue secuestrada frente a su pareja en Independencia
18/02/2026 14:31

Anuncian masivo corte de agua en Santiago: Revisa las siete comunas afectadas

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a varias zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Santiago, Quinta Normal, Ñuñoa, Vitacura, Las Condes, La Florida y Puente Alto. 

Anuncian prolongado corte de agua en la región Metropolitana 

  • Santiago: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas del miércoles 18 de febrero. 

  • Quinta Normal: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del miércoles 18 de febrero. 

  • Ñuñoa: Desde las 15:00 del miércoles 18 hasta las 23:59 horas del jueves 19 de febrero.

  • Las Condes: Desde las 15:00 del miércoles 18 hasta las 03:00 horas del jueves 19 de febrero.

  • Vitacura: Desde las 15:00 del miércoles 18 hasta las 06:00 horas del jueves 19 de febrero.

  • La Florida: Desde las 15:00 del miércoles 18 hasta las 03:00 horas del jueves 19 de febrero. 

  • Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 18 de febrero. 

