“Una partida muy dura”: La dolorosa despedida de Maca Tondreau a su perrita fallecida tras encerrona - Chilevisión

La animadora reapareció en redes sociales para despedir a Toti, su mascota que murió después del violento robo que sufrió en Vitacura. "Tantos recuerdos que quedarán en nuestros corazones", expresó.

Macarena Tondreau reapareció en redes sociales para despedir a Toti, su perrita que falleció tras la violenta encerrona que sufrió en Vitacura.

La medianoche del pasado lunes, la comunicadora fue interceptada por un grupo de delincuentes que, mediante armas de fuego y elementos contundentes, la amenazaron para robar su vehículo y darse a la fuga.

En ese contexto, una de sus mascotas corrió desorientada cuando los sujetos abrieron las puertas. "Lamentablemente, la perdimos", expresó Tondreau tras el asalto.

La emotiva despedida de Maca Tondreau a su perrita

A través de Instagram, la animadora dedicó emotivas palabras para su mascota. "Pequeñita Toti de mi corazón. Gracias por regalarnos estos 8 años de tanto amor", partió diciendo.

"Ha sido una partida muy dura. No pudimos despedirnos, pero quedamos con la tranquilidad de que fuiste muy amada y regaloneada", agregó.

En esa misma línea, Macarena manifestó que "extrañaremos el sonido de tus patitas al llegar a nuestras camas, tus sonrisas, tus locuras, ese juguete que constantemente nos traías para llamar la atención".

La comunicadora dio cuenta de lo importante que era Toti para sus hijas, Martina y Celeste.

"Tantos recuerdos que quedarán en nuestros corazones. Te prometo que cuidaré a la Marti y me encargaré de que sea inmensamente feliz. Te amaba por sobre todas las cosas. Era tu mamá malcriadora", expresó.

"La Ce aún no logra superar ese momento, pero sé que con el tiempo también llenará su corazón con tus lindos recuerdos", añadió.

Finalmente, señaló: "Te amamos, Totita. En donde estés, alegra a cada uno que te rodee, corre, ríe, salta… nosotros estaremos aquí siempre pensándote. Vuela alto".