Argentina en alerta: Convocan a paro nacional en rechazo a reforma laboral para este jueves - Chilevisión

18/02/2026 16:22

Argentina en alerta: Convocan a paro nacional en rechazo a reforma laboral para este jueves

Se espera una paralización masiva en las actividades al otro lado de la cordillera en la jornada, las que incluyen a los gremios de transporte que se plegaron a la huelga.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal agrupación sindical de Argentina, convocó para este jueves un masivo paro nacional en rechazo al proyecto de reforma laboral que ha sido impulsado por el presidente Javier Milei.

Esta convocatoria será sin movilizaciones y coincidirá con el debate que se realizará ese mismo día en la Cámara de Diputados.

Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, manifestó el domingo en una entrevista con un medio trasandino que "están dadas todas las condiciones para llamar a un paro general”.

El paro general contará con la adhesión de los principales gremios del transporte, lo que implicará la paralización total de servicios ferroviarios, colectivos y subterráneos en todo el país.

Sin embargo, la decisión de la CGT de convocar a un paro general sin movilización generó la reacción de varios gremios, entre ellos, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el cual decidió organizar su propia concentración en la Plaza del Congreso.

Bajo la premisa “la reforma laboral la frenamos en las calles”, la colectividad llamó a través de un comunicado a "la más amplia unidad de todos los sectores sindicales, sociales y productivos para frenar este proyecto que atenta contra el futuro de nuestra Patria".

Congreso de Argentina
Congreso de Argentina

Sindicato naval inició huelga este miércoles

Por su parte, el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), en un anticipo a las movilizaciones, comenzó un paro de 48 horas desde la medianoche del miércoles que afectará el amarre y desamarre de buques, principalmente en el área portuaria de Rosario.

El secretario general Mariano Vilar advirtió que el proyecto de reforma laboral “pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolo fuera de la protección laboral básica y ubicándolo bajo el Código de Comercio”, consignó Página 12.

"Debemos regirnos por los mismos derechos que el resto. Pretenden excluirnos incluso del alcance de la justicia laboral, ubicándonos bajo el Código de Comercio como si no fuéramos trabajadores, incluyéndonos en otro regímenes, cómo los que se encuentran privados de su libertad", reclamaron.

A la huelga de CGT se sumarán la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que incluyen camioneros, pilotos, aeronavegantes y personal marítimo y fluvial.

Protesta en Argentina contra la reforma laboral - Instagram

Polémica reforma laboral complica a Milei 

La reforma laboral fue aprobada la semana pasada por el Senado y el domingo el gobierno argentino anticipó cambios en el régimen de licencias médicas contemplado en el proyecto, luego de las críticas por la reducción del salario de trabajadores que se ausenten por enfermedad.

Este jueves la Reforma Laboral tendrá una nuevo episodio, esta vez en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo argentino espera afinar los ajustes en particular para, posteriormente, discutirla en su totalidad.

Debido a la extensión del documento, se proyecta que la discusión se inicie el jueves y la votación se produzca el viernes 20.

Entre sus puntos más controversiales, el proyecto permite pagos en especies (bienes o servicios), extiende a 12 horas la jornada laboral y limita el derecho a huelga.

Para el pago de indemnizaciones por despido, además, elimina en el cálculo conceptos como vacaciones, pagas extras, propinas o premios.

