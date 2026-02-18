¿Qué hacer si te roban el celular? Las medidas de seguridad de iOS y Android - Chilevisión

Los dispositivos móviles cuentan con varias opciones para proteger tu información si son robados. Conoce aquí cuáles son y cómo activarlas paso a paso.

Si has sido víctima de robo de tu celular o has pensando en cómo proteger tu información en el caso de que ocurra, acá te contamos las medidas de seguridades para usuarios de sistemas iOS (iPhone) y Android.

Algunas de ellas refuerzan la protección cuando los teléfonos móviles se encuentran lejos de ubicaciones frecuentes, como la casa o el trabajo, y otras incluso puedes detecrar movimientos bruscos como un hurto.

Medidas de seguridad en iPhone

1. Autenticación biométrica con Face ID o Touch ID

Usar contraseñas o claves de acceso guardadas en Keychain

o claves de acceso guardadas en Keychain Usar métodos de pago guardados en Safari

guardados en Safari Usar el iPhone para configurar un nuevo dispositivo

2. Espera de seguridad

Con este método, el iPhone otorga una hora para realizar cambios. De modo que puedes ganar tiempo para marcar el dispositivo como perdido. Recién pasado ese tiempo, se podrá hacer otra autenticación con Face ID o Touch ID para actualizar configuraciones como las siguientes:

Cambiar la contraseña de tu cuenta de Apple

de tu cuenta de Apple Restablecer toda la configuración

Activar "Protección del dispositivo en caso de robo"

¿Cómo activarlo?

Ve a Configuración y luego toca Face ID y código .

y luego toca . Ingresa el código del dispositivo .

. Toca Protección del dispositivo en caso de robo y, luego, actívala o desactiva.

3. Bloquear de manera remota tu iPhone en caso de robo

Para bloquear tu celular en caso de robo, deberás marcarlo como perdido, para eso debes seguir los siguientes pasos:

Ve a iCloud.com/find e inicia sesión.

En "Todos los dispositivos", selecciona tu iPhone .

. Elige "Marcar como perdido" y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

4. Además, existe un último recurso en caso de ser vícitma de un robo: Puedes decir en voz alta la frase "bloquear celular" para que el dispositivo sea bloqueado. Pero considera que esto depende de que el celular esté a una corta distancia.

Medidas de seguridad en Android

1. Para activar las funciones de Protección ante robo en dispositivos Android, haz lo siguiente en tu celular:

Abre la app de Configuración de tu dispositivo.

de tu dispositivo. Presiona "Google", luego "Todos los servicios".

En "Seguridad del dispositivo y personal", presiona Protección ante robo.

2. Junto a esto, en la sección de Protección ante robo puedes activar el Bloqueo por detección de robo , que detecta acciones sospechosas con IA.

En el caso de que sufras un robo de tu celular, lo puedes bloquear de manera remota. Sigue estos pasos:

Ve a android.com/lock.

Ingresa tu número de teléfono.

Completa el desafío de reCAPTCHA .

Solicita el bloqueo del dispositivo. Poco después, la pantalla del teléfono se bloqueará.

También, puedes asegurarte de que solo tú tengas la facultad de bloquear el dispositivo de forma remota. De esta manera, agrega una pregunta de seguridad a la configuración del Bloqueo remoto.

3. Cómo activar la Verificación de identidad

La Verificación de identidad requiere datos biométricos y otras medidas de seguridad. Deberás verificar tu identidad cuando realices acciones sensibles en tu dispositivo o hagas cambios en tu Cuenta de Google fuera de lugares de confianza.