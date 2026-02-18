Tras quiebre con Jorge Arecheta: Josefina Fiebelkorn presentó a su nueva pareja en redes sociales - Chilevisión

Este miércoles, la actriz publicó románticas postales de su escapada a la playa con su actual pololo. La publicación causó varias reacciones de sus seguidores.

La actriz Josefina Fiebelkorn sorprendió este miércoles tras publicar las primeras fotos con su nueva pareja, luego del quiebre con el actor Jorge Arecheta.

A través de Instagram, Fiebelkorn compartió una serie de postales en la playa junto al publicista Bastián Rehr. "Descansito por fin", escribió en el posteo.

Entre besos y citas frente al mar, las románticas postales generaron una ola de comentarios de los seguidores de Josefina.

"Qué maravillosos", "nos encanta verte feliz" y "cambiaste charqui por carne", fueron algunas de las reacciones.

Josefina Fiebelkorn y su quiebre con Jorge Arecheta

La publicación de Josefina llega meses después de que se confirmara la separación con Jorge Arecheta, con quien mantuvo una extensa relación y es el padre de su hijo Borja.

Recordemos que, tras más de 10 años juntos, la expareja contrajo matrimonio en marzo de 2025. Sin embargo, en junio de ese mismo año confirmaron su ruptura.

Luego, la periodista Cecilia Gutiérrez dio a conocer que Arecheta inició una relación amorosa con la actriz Octavia Bernasconi, con quien hizo pareja en la teleserie Los Casablanca.

Jorge salió al paso de las especulaciones en redes sociales y descartó que su quiebre con Fiebelkorn fuera producto de una infidelidad.

"Fue una separación sana, sin terceros involucrados y muy meditada. Nunca hemos hablado mucho de nuestra vida privada, pero nos vemos en la obligación de hacerlo por comentarios dañinos de algunos usuarios que faltan a la verdad", señaló en esa oportunidad.

En la reciente edición de Premios Caleuche, Jorge y Octavia llegaron juntos y confirmaron que están pololeando. En tanto, Josefina no se había pronunciado públicamente sobre una pareja hasta ahora.

Revisa las fotos acá: