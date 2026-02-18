Liberan a persona que fue secuestrada frente a su pareja en Independencia - Chilevisión

La víctima fue encontrada sin lesiones y PDI se encuentra siguiendo el curso investigativo.

Este miércoles, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía confirmó la liberación del hombre que fue secuestrado en la comuna de Independencia.

Según indicaron desde la institución, la víctima no presenta lesiones en su cuerpo y la Policía de Investigaciones (PDI) continúa con las diligencias investigativas.

¿Qué es lo que se sabe sobre el secuestro en Independencia?

La situación ocurrió cerca de la medianoche, cuando un comerciante que habría estado llegando a su casa en su vehículo fue abordado por un número indeterminado de personas, frente a su pareja.

El hombre de 43 años y nacionalidad dominicana fue secuestrado y minutos más tarde los delincuentes enviaron a su pareja un mensaje a través de WhatsApp donde pedían $30 millones de pesos y joyas a cambio de su liberación.

El caso fue tomado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, quienes después de casi 12 horas lograron efectuar la liberación de la víctima, pero hasta el momento no se ha confirmado si hubo un pago de dinero.

Finalmente, durante el proceso de rescate se dieron a conocer detalles adicionales, como que al momento del secuestro había una menor de edad presente y el hombre intentó escapar de sus captores, corriendo por varias cuadras, pero fue interceptado.