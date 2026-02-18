Investigan secuestro de hombre en Independencia: Piden $30 millones de pesos y pareja recibió foto extorsiva - Chilevisión

La situación se remontaría hace dos semanas, cuando la víctima comenzó a recibir amenazas.

Durante la mañana de este miércoles se dio a conocer el secuestro de un hombre en la comuna de Independencia, donde se le habría pedido a su pareja una recompensa de $30 millones de pesos a través de WhatsApp.

El hombre sería un comerciante que habría sido abordado mientras se dirigía a su casa en su vehículo, el cual quedó detenido en la intersección de las calles Adolfo Ossa con Pablo Urzúa.

¿Qué es lo que se sabe sobre el secuestro?

"Pudimos tomar contacto con la esposa de la persona que es víctima, quien comunica que su marido llega a este lugar al descender del vehículo; hay amenazas que él recibe (...) La esposa nos comunica que esto viene de hace dos semanas", detalló el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

En esa misma línea, el edil agregó: "Son amenazas en locales comerciales que ellos tienen en otra comuna en Recoleta y en el llamado que llega cerca de 00:35 de la madrugada se le piden cerca de $30 millones de pesos y algunas joyas para poder liberarlo".

La autoridad dejó en claro que la víctima "sigue en cautiverio" e informó que el caso está en manos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Sumado al mensaje de WhatsApp donde se solicitó el dinero, los antisociales habrían adjuntado una imagen donde el hombre secuestrado aparece siendo víctima de vejámenes por parte de sus captores.

El edil confirmó que personal municipal estaba junto a la pareja de la víctima cuando recibió el mensaje con la solicitud del dinero.

Finalmente, respecto de las motivaciones para efectuar el delito, el alcalde Iglesias aseguró que no están esclarecidas y se trata de materia de investigación, mientras que los vecinos del sector aseguraron que hubo gritos pidiendo auxilio a eso de las 23:30 horas.