Banda realizó turbazo en una casa en Conchalí: Robaron vehículo que fue recuperado y hay tres detenidos - Chilevisión

18/02/2026 08:31

Banda realizó turbazo en una casa en Conchalí: Robaron vehículo que fue recuperado y hay tres detenidos

La familia que vive en ese inmueble estaba de vacaciones y el llamado de un vecino alertando lo sucedido fue clave para poder efectuar las detenciones.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este miércoles se produjo un turbazo al interior de una casa ubicada en la comuna de Conchalí, donde un grupo de 10 delincuentes intentó robar un vehículo y otras especies.

Los hechos ocurrieron en el sector de la calle Arturo Pérez Canto después de la medianoche, donde los antisociales forzaron el portón exterior del inmueble y luego lo rompieron al igual que la puerta de entrada.

Los antecedentes del turbazo en Conchalí

Los delincuentes ingresaron mientras los dueños de la vivienda se encontraban de vacaciones; sin embargo, aunque lograron sustraer el vehículo marca Peugeot, un vecino alertó lo que pasaba.

"Carabineros de la comuna La Granja divisan al vehículo con tres sujetos en su interior y logran la detención del móvil en calle Bahía Catalina con calle José Miguel Carrera, de la comuna de La Florida, logrando la recuperación del móvil y especies que se mantenían en su interior", detalló el teniente, Cristián Villablanca.

Así se logró la detención de tres personas, dos de ellas mayores de edad y el tercero tiene 17 años, quienes fueron puestos a disposición de la justicia.

Finalmente, Carabineros se encuentra realizando las diligencias correspondientes para poder dar con el paradero del resto de la banda delictual.

