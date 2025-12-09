 Jeannette Jara por Premio Nobel de María Corina Machado: “Sé que ha tenido ciertos intentones golpistas...” - Chilevisión
09/12/2025 22:53

Jeannette Jara por Premio Nobel de María Corina Machado: “Sé que ha tenido ciertos intentones golpistas...”

En este Debate Presidencial 2025, los candidatos fueron consultados sobre si les parece correcto que la líder opositora venezolana María Corina Machado reciba el Premio Novel de la Paz. En ese contexto, Jeannette Jara sentenció: “Lo valoro, me parece importante”. Luego agregó: “Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentones golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres, entonces no es una posición en la que yo podría sentirme autorizada para, efectivamente, poder dar una respuesta de fondo”, lo que causó un tenso cruce con el candidato de oposición, José Antonio Kast.

