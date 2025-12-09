EN VIVO | Sigue acá el último debate presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast - Chilevisión

Los candidatos presidenciales vuelven a verse las caras en el último cruce antes del balotaje del 14 de diciembre.

Los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara vuelven a encontrarse en el último debate antes del balotaje del 14 de diciembre.

El cara a cara, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), se podrá seguir en vivo a través de los principales canales de la TV chilena.

La instancia es conducida por cinco periodistas, que representarán a las señales asociadas: Macarena Pizarro (Chilevisión), Constanza Santa María (Mega), Carolina Urrejola (TVN), Julia Vial (TV+) e Iván Valenzuela (Canal 13).

Se espera que el último debate entre ambas cartas para La Moneda inicie a las 21:00 horas.

Sigue el cara a cara en vivo acá: