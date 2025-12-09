 Último cara a cara de Kast vs Jara: Hora y dónde ver el Debate Anatel 2025 en vivo - Chilevisión
09/12/2025 09:44

Último cara a cara entre Kast y Jara: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el Debate Anatel 2025?

Los candidatos expondrán sus ideas en el debate presidencial de este martes, a cinco días de las elecciones del domingo 14 de diciembre.

Este martes 9 de diciembre será el Debate Presidencial Anatel, último cara a cara de los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Las cartas a La Moneda expondrán sus ideas y se someterán a las preguntas del panel de periodistas integrado por Macarena Pizarro, Iván Valenzuela, Constanza Santa María, Julia Vial y Carolina Urrejola.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Debate Anatel 2025?

El último debate presidencial será transmitido desde las 21:00 horas por todos los canales de televisión asociados a Anatel.

En el caso de Chilevisión, además de la emisión por señal abierta, también se podrá seguir en vivo y online a través de las siguientes opciones:

Así puedes descargar la APP MiCHV

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.

    • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple.
    • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
