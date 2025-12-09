Incendio forestal en Padre Hurtado: Fuego ha consumido seis hectáreas y amenaza viviendas - Chilevisión

Hasta el lugar se movilizó personal de Bomberos, Conaf y Carabineros, además de la delegada provincial de Talagante, Stephanie Duarte.

Un gigantesco incendio forestal está afectando a esta hora al sector de Porvenir en la comuna de Padre Hurtado, en la región Metropolitana.

Según información preliminar, al menos seis hectáreas se han visto consumidas por el avance de las llamas.

Lo que más preocupación ha causado es que el siniestro se originó en una zona rural a pocos metros de varias viviendas.

Al lugar llegó personal de Bomberos, Conaf y Carabineros, además de la delegada provincial de Talagante, Stephanie Duarte.

De acuerdo a una actualización hecha por las autoridades, el incendio forestal se encuentra contenido, pero aún no ha sido controlado.

En desarrollo...